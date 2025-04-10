Basketbolda son hafta heyecanı

Spor Servisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun 34. ve son hafta Maçları bugün ve yarın yapılacak. Fenerbahçe Beko, hem play-off'u hem de saha avantajını elde etti. Sarı-lacivertliler, son hafta maçına liderlik umuduyla çıkacak.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i yener, Olympiakos ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya yenilirse sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamlayacak.

Anadolu Efes'e ise doğrudan play-off'a kalması için büyük ölçüde galibiyet yetecek. Son 7 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 34. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da yenerse galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Anadolu Efes'in galibiyetine rağmen play-off'a kalamaması için Monaco'nun LDLC ASVEL'e yenilmesi, Barcelona, Real Madrid ve Kızılyıldız'ın maçlarını kazanması gerecek. Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

MAÇ SAATLERİ

• 10 Nisan saat 21.00 Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko (Sap Garden)

• 11 Nisan Cuma saat 20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)