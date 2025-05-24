Basketbolun zirvesine 37 yaşında tırmandı

Basketbolda bu sezon kurduğu kadro kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ocak ayında dağılınca son anda kümede kalmayı başaran Karşıyaka'dan ayrılan yıldız guard Errick McCollum transfer olduğu Fenerbahçe Beko'yu 7 yıl sonra EuroLeague'de finale taşıdı.

Karşıyaka'da 2.5 yıl forma giydikten sonra kulüpteki maaş krizleri yüzünden 6 takım arkadaşıyla birlikte ayrılan McCollum, 37 yaşında Avrupa'nın potada en güçlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer olarak herkesi şaşırttı.

Daha önce 2016'da Galatasaray formasıyla Eurocup'ı kazanırken MVP seçilen McCollum, yıllar sonra ilerlemiş yaşında Avrupa'nın 1 numaralı kupasına damga vurdu.

FENERBAHÇE 7 YIL SONRA FİNALDE

Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek EuroLeague'de 7 yıl sonra finale yükseldi. McCollum takımına 13 sayı, 3 ribaund, 2 top çalmayla katkı verirken özellikle rakibin farkı erittiği anlarda kritik üçlük isabetleriyle takımına hayat verdi.

KARDEŞ DESTEĞİ VE SOSYAL MEDYA ÖVGÜSÜ

McCollum'a NBA'de New Orleans'ta forma giyen kardeşi CJ McCollum da üzerine Fenerbahçe forması giyerek saha kenarından destek oldu. EuroLeague'in resmi sosyal medya hesapları da tecrübeli basketbolcunun performansını övdü.

FİNALDE RAKİP MONACO

Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Monaco'yla EuroLeague şampiyonluğu için rakip olacak. Daha önce yine 2015'te Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Bobby Dixon da sarı-lacivertlilerde EuroLeague'de 3 kez final oynayıp 2017'de şampiyon olmuştu.