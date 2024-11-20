Basketin devleri zafere kilitlendi

Spor Servisi

THY Avrupa Ligi’nde heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Çift maç haftasını kayıpsız geçerek elde ettiği 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna ile bugün karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.30 Unipol Arena’da oynanacak.

Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın sahasında ligin flaş ekiplerinden Paris Basketbol ile karşılaşacak. Çift maç haftasında 2’de 2 yaparak üst sıralara yaklaşan Anadolu Efes, Paris Basketbol’u yenmesi durumunda bu sezon ilk kez arka arkaya üçüncü maçını kazanma başarısı gösterecek.

Son 6 maçını kazanarak 7 galibiyetle 4. sıraya kendine yer bulan Paris Basketbol ise İstanbul’da serisini sürdürmeyi amaçlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.