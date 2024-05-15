Baskette play-off mücadelesi: Heyecan başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadelesi bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Spor Servisi

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı Basketbol Süper Lig'de, play-off heyecanı 40. defa yaşanacak.

Normal sezonun tamamlanmasıyla Anadolu EfesTürk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.

ANADOLU EFES FİRESİZ

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, play-off'ta 39. kez yer alacak. Bu sezon 34. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2014-2015'te, Beşiktaş Emlakjet de 2011-2012'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezona kadar 42 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez mücadele edecek.

Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.

Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında bugün Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.00’da başlayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara’da oynanacak. Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşıyaka - Galatasaray

Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final ilk maçında bugün Galatasaray Ekmas’ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 20.30’da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul’da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir’de oynanacak.