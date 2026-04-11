Baskı artıyor: Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan da tutuklandı

Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstermesi nedeniyle gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan tutuklandı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sendikanın Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan'ın, Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdiği için Soma'da savcılık talimatıyla gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tutuklamalarla bitmeyiz!

Bir hukuksuz karara daha imza atılarak, sendika uzmanlarımızdan Doğukan Akan da tutuklandı!

Bu mesnetsiz iddialarla yapılan tutuklamalar Sendikamızın meşruluğuna ve haklılığına asla gölge düşürmez, aksine mücadele azmimiz ve kararlılığımızı yükseltir.

Doruk Madencilik'e karşı yarın başlayacak direnişimizde daha güçlü daha öfkeli olacağımıza hiç şüpheniz olmasın!"

Tutuklamalarla bitmeyiz!



Bir hukuksuz karara daha imza atılarak, sendika uzmanlarımızdan Doğukan Akan da tutuklandı!



— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 11, 2026

Geceyi nezarethanede geçiren Akan bugün savcılığa çıkarılmıştı. Savcılık, Akan'ın tutuklanmasını talep etmişti.

İktidarın doğa talanına ve emek düşmalığına karşı mücadele edenlere yönelik baskısı günden güne artıyor.

Baskıya karşı direnenlerden Başaran Aksu ve Akbelen’de toprağı için mücadele eden Esra Işık geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.Işık ve Aksu'nun tutuklanmasına ise tepkiler sürüyor.