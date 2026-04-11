Baskı artıyor: Bir sendikacı hakkında daha tutuklama talebi!

Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstermesi nedeniyle gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan hakkında tutuklama talep edildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sendikanın Hukuk Birimi Görevlisi Doğukan Akan'ın Başaran Aksu’nun tutuklanmasına tepki gösterdiği için Soma'da savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Geceyi nezarethanede geçiren Akan bugün savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, Doğukan Akan hakkında tutuklama talep ederek mahkemeye sevk etti.

Dün Soma savcılığı talimatıyla gözaltına alınan sendikamızın hukuk birimden Doğukan Akan şuan savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. https://t.co/lfxTBGKwA8 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 11, 2026

İktidarın doğa talanına ve emek düşmalığına karşı mücadele edenlere yçnelik baskısı günden güne artıyor.

Baskıya karşı direnenlerden Başaran Aksu ve Akbelen’de toprağı için mücadele eden Esra Işık geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.Işık ve Aksu'nun tutuklanmasına ise tepkiler sürüyor.