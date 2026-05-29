Baskı karşısında halk iradesi var

Haber Merkezi

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP, 14 siyasi parti ile bayramlaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti heyetlerini ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti ziyaretinde Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Meclis’te bayramlaşmayı ilk kez tecrübe ettiklerini söyleyerek, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in amcası Necati Özel’in vefatı dolayısıyla Emir’e başsağlığı dileğini iletti.

CHP’de son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Poyraz, "Biz, kayyum rejiminin ruhuna ve mantığına, kayyumun kim olduğuna bakmaksızın karşıyız. Bir siyasi parti yönetimine ilişkin bu tutum ve karar, Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür. Hukukun amacına ve ahlakına aykırı şekilde bir tedbir kararı verilmesini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

BU SENARYOYU SARAY YAZDI

Murat Emir de İYİ Parti’ye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na süreçteki tutumundan ötürü teşekkür ederek, "Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden, yetkisiz bir mahkemenin hem de YSK’yi de işlevsiz hale getirerek, Anayasa’yı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması, elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı. Bir yandan yargı kolları, diğer yandan da diğer bulabildiği araçlarla bu senaryoyu sahnelemeye gayret ediyor ama bunun karşısında da millet var, sadece CHP’liler yok" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz, CHP Grup Başkanvekili Emir’e süreçte yanlarında olacaklarını ifade etti. Mutlak butlan kararını yalnızca CHP’nin mevcut yönetimine veya CHP’ye yapılmış bir müdahale şeklinde görmediklerini belirten Emir, şöyle konuştu:

"Türkiye’de çok partili siyasal rejimi, demokratik siyasi rekabet ortamını ve en nihayetinde sandığı yok etme girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsabetle ve büyük mutlulukla görüyoruz ki İYİ Partinin buradaki tutumu son derece isabetli ve yan yana olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İYİ Parti de kurulduğu günden itibaren birçok hukuk dışı saldırıya maruz kalmış hatta o hukuk dışı saldırıları bertaraf etmek üzere de CHP ile demokrasiye yapılacak darbeyi bertaraf etmek bakımından işbirliği yapmış ve Türkiye’de milyonların rahatlamasına yol açmış bir parti. Milyonlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Rejimimizi de çok partili siyasi demokrasimizi de cumhuriyeti ve sandığımızı da sonuna kadar koruyacağız."

Akşam saatlerinde CHP heyetinin son olarak ağırladığı SOL Parti heyeti de rejimin baskılarına karşı ortak ve birleşik bir mücadele vurgusu yaptı.

***

BUTLANCININ İLK ADRESİ AKP

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kılıçdaroğlu’nun belirlediği bayramlaşma heyeti, Kurban Bayramı kapsamında ilk ziyaretini AKP’ye gerçekleştirdi. AKP’nin CHP Genel Merkezi ziyaretinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz" dedi. Heyette, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız; AKP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun belirlediği CHP heyeti, üç bayram sonra ilk kez AKP’ye bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. AKP heyeti de CHP’ye ziyarette bulundu.

***

GRUP TOPLANTISI YETKİSİ YOK

CHP’nin 1 Haziran’da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından, bu kez de TBMM CHP Grup Genel Kurulu’na ilişkin yeni bir yazı gönderildi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun toplantı tarihinin henüz belirlenmediği bildirildi. CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir ise açıklamalarda bulundu. Emir şunları söyledi: "Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu’ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu’nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi? Bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan’ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur. 1 Haziran’da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir."