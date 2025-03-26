Baskı meydanları daha da alevlendirdi

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 48 kişinin tutuklanmasına yönelik ülke geneline yayılan eylemler önceki gün de devam etti. Yurttaşlar ülkenin dört bir yanında sokakta adalet ve demokrasi çağrısı yaparken bir yandan da AKP iktidarının istifasını istedi. Eylemler birçok ilde devam ederken AKP seçmenin yoğunlukta olduğu Trabzon, Zonguldak ve Aksaray gibi illerde de yurttaşlar meydanlarda direnişi büyüttü.

AKSARAY

Önceki gün Ankara Caddesi girişinde toplanan yüzlerce yurttaş, tutuklamalara tepki göstermek için buradan Aksaray Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde sık sık “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük", "Adalet istiyoruz" ve "Hak Hukuk Adalet" gibi sloganları atıldı. Yurttaşlar, adaletin sağlanması için İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını ve demokratik hakların korunmasını talep etti. Öte yandan önceki gün sabah saatlerinde şehir meydanında elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni taşıyarak sessiz eylem yapan genç gözaltına alındı.

ANKARA

Kızılay’da bir araya gelen binlerce yurttaş tutuklamaları protesto etti. Anayasal haklarını kullanan eylemcilerin önüne barikat çekildi. Eylemciler “Aç, aç barikatı aç” sloganları atarken barikatı aşmak isteyenlere ise polis tazyikli su ve plastik mermi ile saldırdı. Çok sayıda yurttaş yaralandı.

ELAZIĞ

AKP’nin kalelerinden olan Elazığ’da ise tutuklamaların ardından başlayan protestolar önceki günde de sürdü. Üniversite öğrencilerinin de katılım sağladığı eylemde yurttaşlar PTT Meydanı’nda bir araya geldi. Burada oturma eylemi yapan yurttaşlar “Hocam alma yoklama, nasılsa işe yaramıyor diploma”, “Kayyuma hayır”, ‘‘Diplomasız Erdoğan’’ yazılı dövizler taşıdı.

ANTALYA

İBB’ye yönelik operasyon ve tutuklamalara karşı eylemler Antalya’da 7’nci gününde de devam etti. Meltem Mahallesi'nde, bir araya gelen binlerce kişi “Gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz” ve “Korkmuyoruz” yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile saldırdı.

TRABZON

Trabzon’da başlatılan “Adalet Nöbeti” 6’ncı gününde de yurttaşların yoğun katılımıyla devam etti. Kahramanmaraş Caddesi’nden Atatürk Anıtı önüne yürüyen yüzlerce kişi İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberinde tutuklanan isimlerin serbest bırakılmasını istedi. Meydan Parkı’nda tutuklamalara karşı oturma eylemi yapan yurttaşlar, sık sık “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Eylemde İmamoğlu’nun yazdığı mektup da okundu.

ARTVİN

İmamoğlu'na yapılan tutuklamaya karşı Hopa'da yurttaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemde sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "Bu iktidar, topyekûn bu halka savaş açmıştır. Kurtuluş yok, tek başımıza; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" denildi.

ZONGULDAK

Ereğli ilçesinde de yaşananlar yurttaşlar tarafından protesto edildi. CHP Zonguldak İl Başkanlığı tarafından organize edilen eylem, ilçe merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İskele Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde "Adalet" yazılı dövizler taşıdı. Eylem sırasında "Her şey çok güzel olacak", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı.

EDİRNE

Edirne’de yurttaşların tutuklamalara karşı başlattığı direniş sürüyor. Edirne CHP İl Teşkilatı’nın organize ettiği yürüyüşe çok sayıda yurttaş katıldı. Esentepe’den başlayan yürüyüş öncesinde, Trakya Üniversitesi öğrencileri, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Yürüyüşte “Diplomasız Erdoğan”, “Ha, hukuk, adalet” sloganları atıldı.