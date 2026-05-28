Baskı örgütlenmeyi artırdı

Yapılan araştırmada özellikle 19 Mart Darbesi ve CHP’ye dönük saldırılar üyelik motivasyonunu artırdı.

Sosyal Demokrasi Derneği adına Prof. Dr. Metin Özuğurlu tarafından hazırlanan “Cumhuriyet Halk Partisi’nde Yeni Örgütlenme Dinamikleri: Katılım ve Motivasyon Araştırması”na göre son dört yılda ve özellikle 2025 yılında CHP’ye üye olanların temel motivasyonu incelendi. Atatürkçülük, sosyal demokrasi, demokratik direnç, seçim güvenliği ve kolektif dayanışma öne çıktı.

30 bin yeni üyeyle yapılan araştırma kamuoyunda “19 Mart Darbesi” olarak nitelendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinin ardından CHP’ye yönelen üyelik dalgasının belirgin biçimde hızlandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, 19 Mart süreci ve CHP’ye dönük saldırılar, 2025 yılında partiye katılan üyelerin yüzde 78’i açısından “büyük ölçüde etkili” oldu. Bulgular, yeni üyelik davranışının seçim kazanma beklentisinden daha çok savunma refleksi, demokratik direnç isteği ve CHP’ye yönelik baskılara karşı örgütsel dayanışma motivasyonuyla şekillendiğini gösterdi. Araştırmada, ‘CHP’nin birinci parti olması’ ya da ‘iktidar olma potansiyeli’ gibi unsurların üyelik kararında ikincil düzeyde etkili kaldığına dikkat çekildi.

Çalışmada, yeni üyelerin önemli bir bölümünün CHP ile üyelik öncesinde de çeşitli düzeylerde temas halinde olduğu görüldü.

Araştırmanın en dikkati çekici bulgularından biri ise yeni üyelerin partiye kayıt yaptırmakla sınırlı bir ilişki kurmak istememesi oldu. Bulgular, yeni üyelerin önemli bölümünün CHP içerisinde daha aktif, katılımcı ve üretken bir rol üstlenme eğiliminde olduğunu gösterdi.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise CHP’nin son yıllarda tarihindeki en büyük örgütlenme ivmelerinden biriyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ortaya çıkan yeni üyelik dalgasının aynı zamanda partinin politika üretim süreçlerini dönüştürebilecek önemli bir toplumsal dinamizm yarattığı vurgulandı.