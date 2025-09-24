Baskı rejiminde gazetecilik mücadelesi

Yirmi üç yıl önce ‘yasakları bitirme’ vaadiyle iktidara gelen AKP, iktidarları döneminde basın ve ifade özgürlüğünü adım adım yok etti. Türkiye’de her geçen gün basına ve sosyal medyaya yönelik baskı da artıyor.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "RTE’nin Netanyahudan farkı ne" alt bant yazısı nedeniyle TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdür ve program moderatörü hakkında soruşturma başlattı.

ADLİ KONTROL

Güvenlik şubeden polisler TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir’i ise ifade almak için adliyeye götürdü. TELE1 yöneticileri yurtdışı yasağı ve adi kontrolle serbest kaldı.

GÜÇ GÖSTERİSİ

Yanardağ BirGün’e yaptığı açıklamada "Her halükârda antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Çağrılsak gidebileceğimiz adliyeye polis eşliğinde götürülüyoruz. Bu tamamen kamuoyuna güç gösterisi" dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TELE1, “Türkiye’nin Yönü” programında ekrana gelen “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” başlıklı alt bant yazısının reji hatasından kaynaklandığını ve sehven yayınlandığını belirterek özür dilemişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TELE1’de yayınlanan bir alt bant yazısı nedeniyle kanal hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Savcılık, söz konusu isimler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan re’sen soruşturma açıldığını duyurdu.

SOĞUK SAVAŞ’A TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Soydemir ve Akgündüz hakkında tutuklama istendi.

ANF’YE ENGEL

Fırat Haber Ajansı’nın alan adı anf-news.com, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellendi. Engelliweb’in haberine göre; Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 19 Eylül 2025 tarihinde 2025/10014 sayılı kararıyla Fırat Haber Ajansı’na erişim engeli getirdi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

SOL Hukuk tarafından yapılan açıklamada "Gazeteciliğe ve özgür basına yönelik haksız yürütülen soruşturmalar kabul edilemez" denildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptığı paylaşımda gazeteciler ve muhalif kanallara gözdağı verildiğine dikkat çekerek "Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Musa Özuğurlu ile İhsan Demir, polis eşliğinde adliyeye götürülüyorlar. Tele-1’in açıkladığı üzere; programda konuşulmamış, kasıt dışı bir KJ üzerinden gazeteciler ve muhalif kanallara gözdağı veriliyor. Özgür basın susturulamaz!" ifadelerini kullandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da “Bir yayıncılık kazası sonrasında Merdan Yanardağ, Musa Özoğurlu ve İhsan Demir gözaltına alınmış. Madem Türkiye’de hukuk böyle işliyor, suçun tanımını netleştirsinler. Kanunsuz suç olmaz. Bir RTE kitapçığı çıkarıp ‘şunu demek suçtur’ desinler. Uyan uyar, uymayan uymaz!” dedi.

BirGün yazarı Timur Soykan ise "Bir KJ hatası nedeniyle Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu TV binasından polislerce alınıp adliyeye götürülüyor. Oysa konu hakkında çok net açıklamalar yapılmıştı" dedi.