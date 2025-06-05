Baskı, saldırı ve sansür

Haber Merkezi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 2024 Mayıs ayına ilişkin Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, gazetecilerin Basın Özgürlüğü Günü’nün kutlandığı bu ayda dahi yoğun baskı, sansür ve şiddetle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Mayıs ayında 5 gazeteci gözaltına alındı, bunlardan 3’ü tutuklandı. 43 ayrı dava dosyasında toplam 78 gazeteci yargılandı. Gazeteciler arasında, haberleri nedeniyle hedef gösterilen Furkan Karabey de yer aldı. Karabey’in sosyal medya hesabı kapatılırken, T24 muhabiri Can Öztürk’ün basın kartı parçalandı.

Gazetecilere yönelik hak ihlalleri rakamlarla şöyle açıklandı:

• 5 gazeteci gözaltına alındı, 3’ü tutuklandı

• 2 gazeteci saldırıya uğradı, 2 gazetecinin evine baskın yapıldı

• 7 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı

• 6 gazetecinin haber takibi engellendi

• 10 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 3 soruşturma davaya dönüştü

• 4 gazeteciye toplam 2 yıl hapis ve 32 bin 940 TL para cezası

• 31 gazeteci hâlen tutuklu

• 3 internet sitesi kapatıldı

• 12 haber ve 465 sosyal medya içeriğine erişim engeli

• 12 kanala idari para cezası, 1 program incelemeye alındı