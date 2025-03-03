Baskı tam gaz devam ediyor

Haber Merkezi

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında, Emine Erdoğan’a "hakaret" ettiği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM’ye fezleke gönderildi. İddialara göre, Karaca’nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar, hakaret suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak getirilmesini içeriyor.

HUKUKİ HİÇBİR TEMEL TAŞIMIYOR

Karaca, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu ve hakaret unsurları taşımadığını belirtti.

Duvar’da aktardığına göre, Karaca, "Bu suçlamalar, benim bir gazete haberini alıntılayarak yaptığım siyasi bir yorumdan kaynaklanıyor. Emine Erdoğan hakkında kamu görevi bulunmadığı için, bu yasak talebi hukuken mümkün değil," dedi. Ayrıca, Karaca bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik siyasi operasyonlarının bir parçası olarak değerlendirerek, "Bu, hukuki bir temeli olmayan, tamamen siyasi amaçlı bir fezleke," ifadelerini kullandı.

BARIM’I TAHLİYE ETTİ, GÖREVDEN ALINDI

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 2022 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Emine Erdoğan’ın himayesinde olduğu iddia edilen Türkiye Çevre Ajansı’nın kıyılarda ihale yetkisi almasını eleştirdi. Karaca, Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür’ün o dönem BirGün’de yayımlanan yazısını alıntılayarak, “İhale yetkisi Emine Erdoğan’a! Çevre hassasiyetleriyle rant kapılarını sonuna dek açanlarda bugün #EmineErdoğan” demişti.

Öte yandan HSK, Gezi direnişi soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren asliye ceza hakimi Fatih Kapan’ı görevden alarak, tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

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YURTTAŞ İFADEYE ÇAĞRILDI

Kayseri’de sokak röportajında iktidarı eleştiren Halil Küpeli isimli emekli vatandaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeye çağrıldı. Kalil Küpeli isimli emekli vatandaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeye çağrıldı. Küpeli’nin sokak röportajında, “Eleştirenleri içeri tıkıyorlar” sözleri ise dikkat çekti. Röportajın ardından Halil Küpeli’nin Erdoğan’ın doğum gününde ‘Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.