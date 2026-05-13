Baskı ters tepti: Korku duvarı yıkıldı

CHP’de, 4 Mayıs’ta başlayan saha çalışmalarının ardından rapor yazım sürecine geçildi.

CHP milletvekilleri ve yöneticilerinin saha ziyaretlerinde topladığı bilgilerin 22 Mayıs’a kadar CHP Genel Merkezi’ne iletileceği kaydedildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk hazırlanan raporlar, toplumun önceliklerinin ekonomi ve adalet başlıkları olduğunu ortaya koydu.

Saha çalışmalarında yurttaş en çok ekonomi ve adalet alanlarındaki şikayetlerini dile getirdi. Giderek gerileyen alım gücü nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirten yurttaşlar, adalete olan güvenlerinin de gün geçtikçe azaldığını vurguladı.

SOMUT ÖNERİLER

Saha çalışmalarında yurttaşlarla bir araya gelen CHP’liler, partinin söylemlerinin adalet ve ekonomi başlıklarında yoğunlaşması gerektiği yönünde raporlar hazırladı. Raporlarda, “CHP sorunları çözer” algısının topluma yerleştiği ifade edilerek, “Hükümet Programı’ndaki somut öneriler daha fazla öne çıkarılmalı” denildi.

ADALET İHTİYACI

Adalet başlığı da CHP’nin saha raporlarında önemli bir yer tuttu. CHP’ye yönelik yargı ablukasının toplumda karşılığı olmadığı belirtilerek, “Operasyonların ve yargı süreçlerinin siyasi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70’e yaklaşıyor” değerlendirmesi raporlarda kayda geçirildi. CHP’ye yönelik operasyonların yalnızca CHP seçmeninde değil, AKP ve MHP seçmeninde de adalete olan güveni sorgulattığını savunan CHP'liler, “Adaletin yeniden tahsisine yönelik atacağımız adımları daha somut şekilde anlatmalı, adalet ihtiyacının ekmek ve su kadar önemli olduğunu vurgulamalıyız” yorumunu yaptı.

“KATLANAMIYORSAN KATIL”

CHP’ye yönelik yargı ablukasının, CHP’li belediye başkanlarının başka partilere transferinin ve “Etkin pişmanlık” kapsamında verilen ifadelerin ters teptiğini belirten CHP’liler, “Katlanamıyorsan CHP’ye Katıl” kampanyasının çıktılarını da paylaştı.

Şubat 2026’da başlayan kampanya kapsamında, 1 Şubat 2026 ve 11 Mayıs 2026 tarihleri arasında CHP’ye 32 bin 815 kişinin üye olduğu bildirildi. CHP’nin toplam üye sayısının ise 1 milyon 928 bin 184 olduğu öğrenildi.

BURCU KÖKSAL’IN GİDİŞİ

Verilerin, “CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik saldırıların ters teptiğini” ortaya koyduğunu belirten CHP kurmayları, BirGün’e şunları söyledi:

“Bir kişinin parti değiştirmesi seçmenin iradesini yok saymaktır. Seçilmiş kişilerin parti değiştirmesi bir tercih olamaz. Burcu Köksal’a her türlü olanak sağlandı. Her istediği yapıldı. Tüm il örgütü istediği gibi şekillendi. Gitmesinin bizimle ilgisi yok.

AKP, toplumda kaybettiği itibarı bu tür transferler ile geri almaya çalışıyor. Bu yüzden belediye başkanlarını tehdit etmekten çekinmiyorlar. Kimi bu tehdide boyun eğmiyor, kimi ise seçmenin iradesini, yoldaşlarını yok sayarak geçiyor.”