Baskı ve gözaltılara rağmen kampüs isyanı sürüyor

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ABD'li öğrencilerin kampüslerde başlattığı Filistin ile dayanışma eylemleri Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde müdahalelere rağmen sürüyor. Hollanda'daki bazı üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürerken Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüslerini 2 günlüğüne kapattığını açıkladı. Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerinde de eylemler var.

Amsterdam Üniversitesi

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nin en büyük amfilerinden birinde yapılması planlanan "Gazze" konulu konferans, Rektörlüğün son anda aldığı kararla iptal edildi.

Yunanistan'da Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek için kampüste çadır kurma eylemi yapan 27 öğrenci gözaltına alındı. Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre fakülteye savcı eşliğinde giden polis, öğrencilerin Filistin'e destek için yaptığı eyleme müdahale etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını isteyen öğrenciler üniversite önünde çadır kurmuştu.

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek eylemine de polis saldırdı. 7 Mayıs'tan bu yana kampüs içerisinde düzenledikleri Filistin'e destek eylemine polisin müdahale etmesine öğrenciler tepki gösterdi.