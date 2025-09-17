Baskı ve hileyle çökme hamlesi

Halka anlatacak hikayesi kalmayan, toplumsal rıza üretemeyen ve 31 Mart seçimlerinde büyük hezimet yaşan iktidar sandıkta kaybettiğini baskı, tehdit ve ayak oyunlarıyla geri kazanmaya çalışıyor.

Önce uyduruk gerekçelerle belediye başkanları tutuklanıyor, ardından gizli pazarlıklar devreye giriyor.

AKP-MHP yönetimi benzer yöntemlerle belediyelere kimi zaman kayyumlar kimi zaman da Meclis üyelerini ve belediye başkanlarını “transfer” ederek çökmek istiyor.

Dün Katar dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye giren bazı kişilerin “iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiklerini” fakat sonrasında partide “rüşvet, yolsuzluk ve irtikap” gibi olumsuzluklarla karşılaşınca “yanlış adrese gelmişiz” diyerek partiden kopma kararı aldıklarını savunsa da 13 belediyeye kayyum atandı, onlarca belediye başkanı transfer edildi, kabul etmeyenler ise tutuklandı, meclis üyeleri üzerinden belediyelere el konuldu.

19 Mart'tan bu yana 17 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında biri önceki dönem olmak üzere toplam 15 belediye başkanı tutuklandı.

• BAYRAMPAŞA: Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde İbrahim Soytürk'ün de istifasıyla birlikte belediye meclisindeki CHP'den istifa edenlerin sayısı 4'e yükseldi. 37 meclis üyesi bulunan Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde üye sayısı 18'e düşen CHP; 19 üyeye sahip AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerine karşı çoğunluğu kaybetmiş oldu. CHP'de Ali Karahasanoğlu ve Sami Teker geçtiğimiz hafta partiden istifa etmişti. Partiden yapılan açıklamada iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı belirtilmişti. 13 Eylül Cumartesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.

• GAZİOSMANPAŞA: CHP kontrolündeki Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Hakan Bahçetepe'nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde AKP adayı Eray Karadeniz 16'ya karşı 21 oy alarak belediyenin başına geçti. Böylece yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı belediye AKP kontrolüne geçmiş oldu.

• BEYKOZ: CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıktan sonra 10 Mart 2025'ten beri belediye başkanvekilliği görevini sürdüren Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçti. Gürzel'in parti rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

• ESENYURT: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanarak yerine kayyum atandı. Hakkında daha sonra tahliye kararı verilen Özer, İBB soruşturmasındaki tutukluluğu nedeniyle cezaevinde kalmaya devam ediyor.

• ŞİŞLİ: Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye yöneticisinin gözaltına alındığı 19 Mart’ta “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tutuklandıktan sonra “terör” suçlamasıyla tutuklandığı gerekçesiyle görevden alınarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Şahan, geçtiğimiz gün görülen davada İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında da tutuklandı.

• AYDIN: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçen hafta CHP'den istifa ederek 14 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü töreninde AKP'ye geçti. Çerçioğlu yaptığı konuşmada, Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Gerekirse tek tek açıklarım" şeklinde konuştu. Ayrıca Aydın’da Söke Belediye Başkanı, Yenipazar Belediye Başkanı, Sultanhisar Belediye Başkanı da AKP’ye katıldı.

• DİĞERLERİ: CHP’li Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Partili Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Koda ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, CHP'den seçilen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partisi'nin oylarıyla sandıktan birinci çıkan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AKP'ye katıldı. Ayrıca 65 belediye kazanan Yeniden Refah bugüne kadar belediyelerinden üçte birini yani 25'ini AKP'ye kaptırmış durumda.