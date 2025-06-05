Baskı yasası reform gibi sunuluyor

Politika Servisi

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine ilişkin Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), açıklama yayımladı.

Açıklamada, teklifin ceza adaleti sistemini, çocuk haklarını ve ifade özgürlüğünü hedef aldığı vurgulandı, yasa yapma sürecinin anti-demokratik biçimde ilerlediğine dikkat çekildi. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen ve 30 maddeden oluşan yasa teklifinin görüşmeleri, yalnızca 15 saatte tamamlandı. 3 Haziran gecesi TBMM Genel Kurulu’na gelen teklifin, iktidar tarafından “yargı reformu” olarak sunulmasına tepki gösteren EŞİK, bu düzenlemenin sorunları çözmek yerine yeni hak ihlalleri doğuracağını, Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu belirtti.

EŞİK, paketin çocuklara ilişkin düzenlemelerini de eleştirdi. Yeni düzenlemeyle çocukların eğitim evleri yerine doğrudan kapalı cezaevlerine gönderilmesinin önü açılıyor. Ayrıca koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi uygulamalardan yararlanabilmeleri için çocukların belirli bir süre cezaevinde kalmaları öngörülüyor.

İfade özgürlüğüne yönelik getirilen yeni düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına açıkça aykırı bulunuyor. Özellikle internet içeriklerinin bant daraltma yoluyla engellenmesi, BTK Başkanı’na yeniden içerik kaldırma yetkisi verilmesi gibi maddeler, AYM'nin daha önce iptal ettiği hükümlerle örtüşüyor.