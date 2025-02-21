Baskı yoluyla gizleyemezsin

Politika Servisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDK ve bileşenlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 54 kişinin bugün adliyeye sevkedilmesi bekleniyor. Aralarında siyasi parti üyeleri, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu gözaltıların gizlilik kararının olduğu dosyada, 2 gündür gözaltında tutulanların ifade işlemleri dün de sürerken emniyet sorgusunda HDK’nin konferansları ve etkinliklerinin sorulduğu öğrenildi.

Öte yandan operasyona ilişkin tepkiler de sürerken gözaltına alınan gazetecilere ilişkin aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) gibi uluslararası basın örgütlerinin de bulunduğu 15 kurum, ortak bir açıklama yayımladı.

18 Şubat günü İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda dört gazetecinin de gözaltına alınmasına tepki gösterilen açıklamada gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “18 Şubat sabahı İstanbul Başsavcılığınca Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik olarak yürütüldüğü açıklanan operasyonda çok sayıda sanatçı, siyasetçi ile birlikte gazeteciler Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, serbest gazeteci Elif Akgül ile İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz ve gazeteci Ender İmrek de gözaltına alındı. Haber takibi yapan ve yargılanan meslektaşlarıyla dayanışma göstermek için neredeyse her gün adliyeye giden gazetecilerin ifadeye çağrılmak yerine baskınla gözaltına alınması, gazetecilere ve haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi alması "kısıtlılık kararı" gerekçesi ile engellendi.”