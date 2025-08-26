Baskılar karşısında geri adım atmayız

Atahan UĞUR

Saray yönetimi 19 Mart operasyonlarına tepki olarak açığa çıkan ve kısa sürede ülkenin dört bir yanına dağılan toplumsal muhalefet rüzgarından korkuyor. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamaoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan operasyonlar dalga dalga devam ederken İstanbul Üniversitesi’nde polis barikatını yıkan öğrenciler Saraçhane eylemlerinin önünü açarak, toplumsal muhalefetin üzerindeki ölü toprağını attı. Yozgat’tan Konya’ya, Denizli’den Trabzon’a dek toplumun farklı kesimleri iktidarın gerici, baskıcı, hukuksuz politikaları başta olmak üzere rejime karşı çeşitli eylemlerde bulundu. Ülke geneline yayılan boykot çağrılarından öğretmenlerine sahip çıkan liselilere, yaşam savunucularından sefalet ücretini reddeden emeklilere dek itiraz dalgası her yere yayıldı.

Tüm bu protestolarda üniversite öğrencilerin rolünü gören iktidar ön almaya çalışıyor.

Yaz döneminde öğrencilere açılan disiplin soruşturmaları, yurttan atmalar, ifadeye çağırmalar ve burs kesintileriyle yeni öğretim dönemi henüz başlamadan düğmeye basıldı.

• Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri yaz boyunca 200’den fazla disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

• ODTÜ’de mart ve nisan ayındaki eylemlere katılan yaklaşık 150 öğrenci bu hafta emniyete ifadeye çağrıldı.

• Hacettepe Üniversitesi’nde kampüsteki tek 7/24 sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin kapatılmasına karşı kasım ayında nöbet tutan 13 öğrenci, 6 Ağustos’ta alınan kararla yurttan çıkarıldı. Öğrenciler, “Kayyum rektör öğrencileri cezalandırarak hareketlerin önünü kesmeye çalışıyor’ diyerek tepki gösterdi.

• Ankara Üniversitesi’nde ise 20 Mart 2025’te Güneş Meydanı’nda yaklaşık 800 kişinin yer aldığı eylem nedeniyle 32 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı. Aradan aylar geçtikten sonra alınan bu karar, öğrenciler tarafından “iktidarın politik çizgisine uymayan her sesi bastırma girişimi” olarak değerlendirildi.

• Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora öğrencileri, keyfi burs kesintileri ve mobbing uygulamalarıyla karşı karşıya olduklarını söylüyor. Öğrenciler, kesintilerin akademik gerekçelerden çok eylemlere katılım nedeniyle yapıldığını dile getiriyor.

KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK

Soruşturma açılan, ifadeye açğrılan öğrenciler iktidarın üniversiteler eliyle kendilerine yönelik baskılarına tepkili. Sabancı Üniversitesi İktisat yüksek lisans öğrencisi Giray Girengir, “Akademide bir şeyler yapabilmek ya da akademiyi ileriye taşıyabilmek için özgürlükçü bir ortama ihtiyaç var. Böyle bir ortamın olmadığı yerde akademide üretmek ya da topluma faydalı olmak mümkün değil. Bu durum, mobbingden bütçe dağıtımına, istediğimiz alanı çalışabilme hakkına kadar her şeyi kapsıyor. Üniversitedeki baskı ve yıldırma politikaları yapmak istediklerimizi boşa çıkarıyor. Biz geri çekilirsek gelecekte bir şey yapma şansımız da kalmayacak. Bu yüzden okul istediği baskıyı uygulasa da bizim temel derdimiz özgürce çalışmak, hakkaniyetli bir hayat yaşamak ve akademik olarak istediğimiz alanlarda ilerlemek. Bunu gerçekleştirebilmek için özgür bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu baskıların bizim üzerimizde caydırıcı bir etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Girengir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu adımlar insanları emsal kararlarla etkilemeye çalışabilir ama eylemliliği kıracağını sanmıyorum. Okulların bu kadar baskı yapmasının sebebi de zaten bunun farkında olmaları. Dönem başladığında yeni öğrencilerin gelmesiyle birlikte sorunlar tekrar gündeme gelecek ve eylemlilik artacak. Zaten öğrencilerin barınma ve ekonomik sorunları, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Bu sorunlar çözülmeden eylemselliğin ve direnişin bitmesi mümkün değil. Üstelik ne kadar sert tepkiyle gelirlerse bizim tepkimiz de o kadar sertleşiyor. Çünkü bu noktada elimizde kaybedecek bir şey bırakmadılar, biz de kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için direnmeye devam ediyoruz.”

SORUŞTURMALAR BİZİ KORKUTAMAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir öğrenci tüm baskılara rağmen öğrencilerin geri adım atmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Keyfine açtıkları bu soruşturmalar yaz boyu durmadan devam ediyor. Yönetim tamamen “Biz ne istersek o olur’’ anlayışıyla hareket ediyor. Gözdağı vermek için özellikle tanınan öğrencilere soruşturmalar yöneltiliyor. Bu şekilde kamuoyunda bilinen isimlere ceza vererek, diğer öğrencilere de ‘bakın bunlara bile soruşturma açtık’ mesajı vermeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da iki arkadaşa ‘rektöre hakaret’ gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi. Mesela bana açılan soruşturmada ben iki gün okulda yoktum, olmadığım günlerden soruşturma yemişim. Muhtemelen önümüzdeki dönem daha fazla soruşturma açacaklar. Ancak ne olursa olsun eylemliliği engelleyemezler.”

BİR MÜCADELE DİNAMİĞİ GELİŞTİ

ODTÜ öğrencisi Zeynep Şatır ise geçen hafta yaşanan ifadeye çağrılma sürecini şöyle anlattı:

“Sayısını tam bilmiyoruz ama birçok öğrenci emniyet tarafından aranıp savcıya ifade vermeye çağrıldı, ben de ifade verenlerden biriyim. Soru sırasında sadece okulda okuduğum bir basın açıklamasından fotoğraflar gösterildi. Bunlar ya okul içine giren siviller tarafından çekilmiş ya da bizim sosyal medya paylaşımlarımızdan alınmış görüntülerdi. İçerik olarak ‘Niye gittin, basın açıklamasını sen mi yazdın, nereye yürüdünüz?’ gibi sorular soruldu. Suçlama da genel olarak ‘polise karşı taşlı, yürüyüşlü eylemde bulunmak, yönlendirici hareketler yapmak’ şeklinde ifade edildi. İfade süreci bundan ibaretti.”

Zeynep, yaşananları sadece kendi okuluna özgü görmediklerini, genel bir baskı politikası olarak değerlendirdiklerini söyledi: “Hacettepe’de yurttan atılmalar, Ankara Üniversitesi’nde soruşturmalar var. ODTÜ’de de bu ifadeye çağrılmalar aynı dönemde başladı. Okulun açılmasına yakın böyle uygulamalarla öğrencileri yıldırmaya çalışıyorlar. 19 Mart sürecinde gençlik ciddi bir mücadele ve direnişin simgesi oldu. Üniversiteler yeniden açıldığında, yaz boyunca derinleşen yoksulluk ve iktidarın baskı politikalarıyla birlikte eylül ayında hareketliliğin artması bekleniyor. Bu soruşturmalar ve ifadeye çağırmalar bizi yıldıracak şeyler değil. Gençliği bu şekilde engelleyebileceklerini sanmıyorum. 19 Mart’tan sonra korku duvarları yıkıldı. Önceden çekinen, apolitik görünen birçok genç daha cesur ve cüretkâr oldu. Sokakta birbirini bulan gençler arasında bir mücadele dinamiği gelişti. Bunu soruşturmalarla, yurttan atmalarla ortadan kaldıramazlar. Aksine baskılar arttıkça insanlar daha çok sokağa çıkacak, direnişe yönelecek.”