Baskılar sonrası ‘taktik’ duraklama

Karya YURTTAŞ

İsrail, soykırımı sürdürdüğü Gazze’de yarattığı insani kriz sonrası gelen uluslararası baskıların ardından üç bölgede her gün 10 saatlik “taktik duraklama” ilan etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) Al-Mawasi, Deyr El-Belah ve Gazze Şehri’nde her gün sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında askeri operasyonlara ara verileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler’e (BM) ve yardım kuruluşlarına ait konvoyların sabah 06.00 ile gece 23.00 arasında insani yardımları ulaştırabilmesi için “güvenli koridorlar” oluşturulduğu belirtildi. Açıklamanın ardından Mısır'dan 100 kadar insani yardım taşıyan kamyon Gazze'ye girdi.

‘DİKKAT DAĞITMA’ ÇABASI

IDF, uluslararası yardım kuruluşları tarafından temin edilen un, şeker ve konserve içeren yedi gıda paletinin Gazze'ye havadan bırakıldığını ve bunun savaş başladığından beri İsrail tarafından gerçekleştirilen ilk hava yardımı olduğunu açıkladı. BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ise, İsrail’in adımını uluslararası tepkilere karşı bir “dikkat dağıtma” çabası olarak değerlendirdi.

AÇLIK KRİZİ SÜRÜYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı ise şimdiye kadar 87’si çocuk olmak üzere toplam 133 kişinin İsrail’in dayattığı açlık krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, “Açlık krizine son vermek için her gün 500 yardım aracı ve 50 yakıt aracının geçişine izin verilmesi, tüm kapıların derhal açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gazze hükümeti medyası, Gazze’ye acilen çocuk maması ulaştırılmadığı takdirde, 40 bini bebek olmak üzere 100 binden fazla çocuğun açlıktan hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de 2 milyon insanın açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunurken, İsrail bu tehlikeyi reddetti.

Bir yandan uluslararası tepkiler nedeniyle Gazze’ye yönelik yardımların artırılması yönünde adımlar attığını öne süren İsrail, diğer yandan Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na ait “Handala” gemisine, içinde bulunan 21 aktivistle birlikte el koydu.

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FRANSA SOLU: FİLİSTİN’İ TANIMAK YETMEZ

Fransa’da sol partilerden oluşan Yeni Halk Cephesi (NFP), Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti’ni tanıma kararını “gecikmiş ama olumlu” bir adım olarak değerlendirirken somut adımlar atılmadığı sürece bu açıklamanın anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. Sol partiler İsrail’e yönelik baskı artmadıkça ve Gazze’ye insani yardım sağlanmadıkça bu kararın yalnızca sembolik kalacağı uyarısında bulundu. NFP’deki Fransa Sosyalist Partisi (PS), Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Fransa Komünist Partisi (PFC) ve Yeşiller Partisi’nden (EELV) art arda açıklamalar geldi.

Kararın eylüle ertelemesini bir “zayıflık göstergesi” olarak değerlendiren LFI, "Gazze’deki soykırıma karşı atılacak yarım bir adımı, Filistin halkı ve çocukları için kazılacak bir mezar demektir" dedi.

PS, Gazze’de devam eden soykırım sona erdirilmediği ve Hamas’ın elinde tuttuğu rehinler serbest bırakılmadığı sürece yapılan açıklamanın hiçbir anlamı olmayacağını belirtti. PCF ise 2014’te Ulusal Meclis’e sunulan “Filistin’i tanıma” talebinin kabul edilmesine rağmen kararın uygulanmadığını vurgulayarak Macron’un kararını “geç kalmış” olarak nitelendirdi.

EELV’den yapılan açıklamada “Filistin devletini tanımak büyük bir adımdır, şimdi Filistinlileri korumalıyız” dendi.