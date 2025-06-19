Baskılara karşı ayaktayız

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Bandırma’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda siyasal ve ekonomik baskılara karşı ortak mücadele ve halkçı belediyecilik vurgusu öne çıktı. CHP'li isimler, "Bizi yıldırmak isteyenlere karşı dimdik ayaktayız" mesajı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ülke genelindeki ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti. Genç işsizliğinin, gelir eşitsizliğinin ve halkın yoksulluğunun yerel yönetimlerin çözüm üretmesi gereken bir hale geldiğini belirten Akın, “Maaş ödemekte zorlanıyoruz ama yine de sosyal belediyecilik anlayışımızdan taviz vermiyoruz. AR-GE ve eğitim projeleriyle kentlerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP’li belediyelere yönelik ekonomik ve idari baskıları detaylı biçimde anlattı. Zeybek, “Mali kaynaklarımız kısıtlanıyor, yetkilerimiz bakanlıklara devrediliyor. AKP’li belediyelerin milyarlarca liralık vergi borcu silinirken, bizim belediyelerimizden her kuruş tahsil ediliyor. Buna rağmen kreşler, kültür merkezleri, halk lokantaları, tarımsal destek projeleri hayata geçiriyoruz. Halkın desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Gözaltılarla, yıldırmalarla geri adım atmayacağız” dedi.

Toplantının sonunda CHP’li belediye başkanları, ekonomik krize ve siyasi müdahalelere rağmen halka hizmetten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Yerel yönetimlerin birlikte hareket ederek, halkın ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri kararlılıkla sürdüreceği belirtildi. Toplantı, dayanışma mesajları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.