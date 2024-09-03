Baskılara karşı insan haklarını savunacağız

Haber Merkezi

Yerinden edilen yurttaşlara yönelik çalışmalarıyla bilinen Göç İzleme Derneği’nin (GÖÇİZDER) mal varlıklarının “örgüt ile iltisaklı” iddiasıyla dondurulmasına tepkiler sürüyor. İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan dernek binasında yapılan açıklamada konuşan GÖÇİZDER Eşbaşkanı Kamile Kandal, derneklerine yönelik baskıların ilk olmadığını söyledi. Dernek üyelerinin geçmiş dönemlerde de benzer gerekçelerle yargılandığını anımsatan, söz konusu yargılamaların tamamından beraat edildiğini vurguladı.

“Mal varlığını dondurma” kararının, dernek ve üyelerinin kişilik ve anayasal haklarına bir saldırı olduğunu ifade eden Kandal, derneğin kriminalize edilmeye çalışıldığını kaydetti. Kandal, “İnsanların ve sivil toplum kurumlarının derneğimiz ile bağı kopartılmak istenmektedir. Verilen bir yargı kararı ortadayken iktidarın böyle bir karar alması hukuk ve yargı tanımazlıktır” dedi. Kandal, son olarak şunları söyledi: “Savaşın ve sömürünün devam ettiği, milyonlarca insanın zorla yerinden edildiği, mülteci durumuna düşürüldüğü bir coğrafyada, mültecilerin haklarını savunmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz.”