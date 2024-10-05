Baskılara rağmen FIFA kulağının üstüne yatıyor

Spor Servisi

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kamuya mal olmuş birçok isim destek verdi.

Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de devam eden bir soykırıma tanık olduğu belirtilirken, bu soykırımın bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka kapsamında yapıldığına işaret edildi.

SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlerce sivilin yaralandığı, 1,9 milyon Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, yaklaşık 1 yıldır Filistin halkının İsrail hükümeti tarafından inanılmaz bir şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Filistinlilere yönelik toplu katliamlar gerçekleştiği, bölgede 92 Filistinli futbolcunun yaşamını yitirdiği ve Gazze'deki spor için kullanılan altyapının tamamen harabeye döndüğü aktarılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya ve Belarus'un uluslararası spor müsabakalarından men edildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Spor her daim olduğu gibi siyasi kalacak" ifadesi kullanılırken, FIFA'nın sorumluluk alarak İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etmesi talep edildi.

FIFA önceki gün yaptığı toplantıda konuyla ilgili bir karar almadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın bu konuya çok hassas yaklaştığını belirterek, "Çok kapsamlı bir değerlendirmeye dayanarak bağımsız uzmanların tavsiyelerini izledik" diye konuştu. Infantino yönetimindeki FIFA, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Rusya'yı bir hafta içinde tüm organizasyonlardan men etmişti.

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AB, FIFA ALEYHİNE KARAR VERDİ

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) bazı kurallarının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, Belçika'nın Mons kentindeki Temyiz Mahkemesi tarafından götürülen, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'da ikamet eden eski bir profesyonel futbolcu, FIFA tarafından kabul edilen kuralların bir kısmına Belçika mahkemelerinde itiraz etti. Oyuncu, bu kuralların bir Belçika futbol kulübünde istihdam edilmesini engellediğini savundu" denildi.