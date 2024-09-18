Baskılara rağmen geri dönüş yok

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında işten atılan 146 işçi, 62 gündür işe iadeleri için mücadele ediyor. Polonez işçilerinden 85 kişi, geçtiğimiz gün ters kelepçeyle gözaltına alındıktan sonra dün Çatalca Kaymakamlığı önünde kendilerine ters kelepçe takarak gözaltını protesto etti. İşçilerin Kaymakamlık önündeki protestosuna DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Devrimci İşçi Partisi de destek verdi. SOL Parti üyeleri, eğitime destek için aralarında topladıkları parayı işçilere teslim etti. Destekçilerin arasında alkışlayarak ve korna çalarak destek veren yurttaşlar da vardı.

İşçilerin eylem yeri olan Polonez fabrikası önünü geri almak isteyen işçiler, "İşimizi geri vermiyorlar, eylem hakkımızı elimizden almaya çalışıyorlar, dövüyorlar, işkence ediyorlar. Yılmıyoruz, yılmayacağız, biz bu yola baş koyduk, geri dönüş yok" diyerek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

İşçilerin örgütlü olduğu Tekgıda-İş Sendikası'nın Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Polonez işçilerinin anayasal haklarını istemesinin 'devletin bütünlüğünü bozacak bir tehdit' olmadığını ifade ederek, "Biz bugün burada işçinin uğradığı şiddeti kınıyoruz. Ülkesi için yıllarca çalışan bu vatandaşlara ters kelepçe vurmak yerine Ürdünlü emek hırsızlarına hesap sorulmalı. Polisin bize yaptığı bu müdahaleler sonucunda işçilerimizin vücudunda kırıklar, morluk ve ezikler meydana geldi. Bunların sorumlusu Çatalca Emniyet Müdürü ve bu kıyıma ses çıkarmayan Çatalca Kaymakamı'dır. Çatalca Emniyet Müdürü, darp ettiği işçileri tehdit ediyor; 'Ansızın sizi evinizden alırız' diyor" dedi. Durdu, işçilerin can güvenliğinden endişe duyduklarını ve başlarına bir şey gelirse bunun sorumlusunun Çatalca Emniyet Müdürü ve bu kıyıma ses çıkartmayan Çatalca Kaymakamı olduğunu söyledi.

Kızıyla beraber ters kelepçe takılarak gözaltına alınan ve Polonez direnişinin simgesi hâline gelen Aynur Şengül; gözaltına alındıkları esnada polisin, kızının boğazını sıkarak sürüklediğini aktardı. Şengül, "Ben, eşim, kızım toplam 40 yıldır emek veriyoruz bu fabrikaya, sadece adalet istiyoruz. Adaleti sağlamaya çalışan polisler, adalet isteyen vatandaşına işkence eder mi?" diyerek polis müdahalelerini kınadı. Aynur, 20 yıllık tazminatını şirkete bırakmayacağını ifade ederek, "Benim bir çocuğum epilepsi hastası, gelecek ay ameliyat olacak. Ürdünlü şirketin bana vermediği, alın terim olan 20 yıllık tazminatım, benim çocuğumun ameliyat parası. Ben ne hakkımı ne de çocuğumun ameliyat parasını onlara yedirtmem" dedi.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası da Polonez işçilerinin direnişine destek verdi. Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Polonez işçileri ile nakliyat işçilerinin dayanışma içinde olduğunu vurguladı, "Polonez işçileri Türkiye işçi sınıfı adına bir direniş destanı yaratıyor. Nakliyat-İş Sendikası olarak her zaman bu direnişle dayanışma içerisindeyiz. Bu direnişin kazananı Polonez işçileri ve Türkiye işçi sınıfı olacaktır" ifadelerini kullandı.