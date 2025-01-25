Baskıları sonlandırın

Haber Merkezi

Ülkede avukatlar mesleğini yaparken şiddete ve baskılara maruz kalıyor. Gözaltına alınıp, tutuklanan avukatlar bunların yanında mesleki sorunlarla da baş etmeye çalışıyor. Son olarak İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in tutuklanması avukatlara yönelen baskıların son örneğini oluşturdu.

Tüm bunların gölgesinde 24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü'ne ilişkin, baro ve hukuk örgütleri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamalarda, avukatların mesleki sorunları, mesleklerini icra ederken yaşadıkları mesleki ve baskılara işaret edilerek, sorunlarının çözümü yönünde talep ve önerilerde bulunuldu.

4 YILDA 160 ŞİDDET OLAYI

Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi gün dolayısıyla düzenlediği raporu açıkladı. "2023-2024 Yılları Arası Avukatlara Yönelik Şiddet Raporu"nu baro binasında düzenlenen toplantıyla açıklayan Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Şükran Akın, itirazlarına rağmen avukatlara yönelik duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallerinde, ofislerinde sözlü ve fiziki saldırıların, yargı tacizi, baskı ve tehditlerin artarak devam ettiğini söyledi. Avukatların son 4 yılda 160 şiddet eylemine maruz kaldığını aktaran Şükran Akın, "Bu eylemlerden 45'i doğrudan kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilmiş olup, 51'i yargı organlarında çalışan kurum personellerinden (hakim, savcı, kalem çalışanları), 64'ü ise avukatların üstlenmiş olduğu dosyalar ile ilgisi bulunan sivil şahıslar tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

SİYASALLAŞMIŞ YARGI

İstanbul'da Baro, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gibi hukuk örgütleri, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in tutuklanması nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada konuşan ÖHD İstanbul Şubesi Eşbaşkanı İshak Demirel, "Bu kararın nereden geldiğini, nerenin talimatıyla yapıldığını biliyoruz. AKP iktidarı son dönemde siyaseten yapamadığını, bu gördüğünüz bir kıyım merkezi haline gelen adliyede hakimler ve savcılar eliyle siyasallaşmış yargı eliyle yapıyor. Avukat Fırat Epözdemir takipsizlik verilen, kapanan bir dosya nedeniyle gözaltına alındı. Baronun yaptığı demokratik bir açıklama üzerinden hedef gösterilmesi ve sonrasında yapılan soruşturma bizi bugüne getirdi. Biz yapılan o açıklamanın bugün de sonuna kadar arkasındayız. Fırat Epözdemir'in yanındayız" dedi.

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü, bu yıl Belaruslu avukatlara ithaf edildi. ÇHD ve İnsan Hakları Derneği Adana şubeleri konuya ilişkin İHD Adana Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamada mesleki faaliyetleri nedeni ile hapis cezası verilen Belaruslu avukatların fotoğrafları taşındı. ÇHD Adana Şube Başkanı Baran Taygun Metin, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir’in hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındığına dikkat çekti. ÇHD Adana Şube Yöneticisi Umay Büyükdağ, avukatların bağımsızlığını koruyan yasal ilkelerin sıkı bir şekilde uygulanması ve gerekli reformların ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.