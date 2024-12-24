Baskılarınıza boyun eğmeyiz

Politika Servisi

İktidar blokunun cihatçı güçlerin elde ettiği zafer ile birlikte Suriye’de yayılmacı söylemlerini genişletirken iç siyasette soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar aracılığı ile bu tepkileri dizginlemeye çalışıyor.

İstanbul Barosu ve gazetecilere yönelik başlayan soruşturmaların ardından son olarak İstanbul Şişhane Meydanı’nda gazetecinin ölümünü protesto etmek isteyen 9 yurttaş hakkında tutuklama kararı verilirken, yapılan açıklamalarda iktidarın yayılmacı ve savaş politikalarına karşı mücadele çağrıları yapıldı.

DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİNDE MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü demokratik bir toplumun temelidir’’ ifadelerine yer vererek soruşturma süreçlerinin takipçisi olacaklarını kaydetti. TBB tarafından yapılan açıklamada, “Baro Yönetim Kurullarının, bu görevi yerine getirirken demokratik haklarını kullanmaları ve ifade özgürlüğü hakkından daha geniş bir şekilde yararlanmaları tabiidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da vurgulandığı üzere ‘‘avukat meslek birlikleri insan haklarının korunmasında temel bir rol oynamaktadır ve bu nedenle bağımsız hareket edilmelidir’’ denildi.

Yürütülen soruşturma sürecine de değinilen açıklamada, “Demokratik bir hukuk devletinde kabulü mümkün olmayacak bu tür hukuka aykırı uygulamaların karşısında hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

KİMSE DÜŞÜNMESİN, KONUŞMASIN İSTİYORLAR

Aralarında Muğla, İzmir, Diyarbakır Baroları da olmak üzere 24 baro da artan baskılara karşı dayanışma çağrısı gerçekleştirdi. Çağrıda, baroların, halkı bilgilendirme ve devletin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde meşru görevleri olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu soruşturma, baroların insan hakları savunuculuğunu etkisizleştirme ve bağımsızlıklarını zayıflatma amacını taşımaktadır. İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir ve eleştirel görüşlerin suç teşkil edecek şekilde yorumlanması, otoriterleşme eğilimlerini güçlendirmektedir. Toplumu, söz söylemeyen, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen bir insan yığınına çevirmeye çalışan anlayışa karşı İstanbul Barosu ve yönetim kurulunun yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm meslektaşları düşünce ve ifade özgürlüğü için İstanbul Barosu’yla dayanışmaya çağırıyoruz” Emek Partisi’nden yapılan açıklama da ise “İktidar ülkeyi, kendisini eleştirenlere ve görevini yapan gazetecilere karşı bir savaş sahasına dönüştürdü” denildi.

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1 HAFTADA BASKILAR ARTIRILDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), da ülkedeki son bir hafta içerisinde basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. "Gazetecilik saldırı altında" başlığı ile yayımlanan yazıda kayyum atamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, tehditler ve medya kuruluşlarına yapılan fiziki saldırılara dikkat çekildi. Açıklamada son bir hafta içerisinde olanlar şöyle özetlendi:

• Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin seçilmiş yönetimine İstanbul Vali Yardımcısı kayyum olarak atandı ve köklü derneğin yönetimine el kondu.

• Suriye’de çalışırken SİHA saldırısıyla gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan öldürüldü. Ölümleri protesto etmek isteyen meslektaşları Diyarbakır, Van ve İstanbul’da engellendi. Diyarbakır’da açıklama yapılmasına izin verilmedi. Van’da 10 gazeteci gözaltına alındı. İstanbul Şişhane’de yapılmak istenen açıklamada, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı.

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ’de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri üzerine, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı. Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

• Serhat News, Eylül 2024’te AKP’li Veysel Ürüm’ün şirketi Vefa Grup’un Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Topçudeğirmeni Köyü’ndeki maden faaliyetlerinin yarattığı doğa tahribatını ve bölge halkının yaşadığı mağduriyeti haberleştirdi. AKP’li Ürüm, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yalan haber’ ve ‘itibarı zedeleme’ suçlamasıyla Serhat News’ten şikayetçi oldu.

• Halk TV’nin İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan binasına bir kişi saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren Y.P. isimli saldırgan, eşyalara zarar verdi ve çalışanlara hakaretler yağdırdı.

• İstanbul’da bulunan KRT TV’nin bulunduğu binaya, cumartesi akşamı, üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir saldırgan zorla girdi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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İKİ GAZETECİYE DAHA SORUŞTURMA

Gazetecilere yönelik baskılar dün de devam etti. Marmara Cezaevinde görevli memur İlhami Ödekbaş, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak gazeteci Merdan Yanardağ hakkında şikâyetçi oldu. Suçlamada Yanardağ’ın, Suriye’deki ve Türkiye’deki cezaevlerini kıyaslaması sonucu ‘‘devletin ceza infaz kurumlarını alenen aşağıladığı’’ öne sürüldü. Öte yandan JINNEWS muhabiri Öznur Değer hakkında da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.