Baskil’de dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme

Elazığ’da Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki heyet, zirai donun vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta etkili olan dondurucu soğuk zirai dona neden olmuş, kayısı, ceviz ve badem ağaçları yanmıştı. Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki heyet, sahil bölgesi ve Aladikme, Bilaluşağı, Kuşsarayı köylerindeki meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının bir hafta süren saha çalışmaları sonucunda 60 köy ve 6 mahallende kayısı başta olmak üzere meyve ağaçlarında önemli zararlar olduğu tespit edildi. Kaymakam Türker, bu durumun tüm meyve bahçelerini olumsuz etkilediğini belirterek, İlçe Tahkim Komisyonunun cuma günü toplanıp tespitlere dayanarak karar alacağını açıkladı.