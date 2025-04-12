Baskil’de kayısı ağaçlarında sarkıt oluştu

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeni ile kayısı ağaçlarında sarkıtlar oluştu. Birçok kayısı ağacının zarar gördüğü ilçede üretici endişelenmeye başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ ve bazı ilçelerinde dün gece kar yağışı etkisi oldu. Kar yağışının olmadığı ilçelerde ise dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde dondurucu soğuktan en çok etkilenen ise kayısı ağaçları oldu. Ağaçların üzerinde buz sarkıtları meydana gelirken çiçekler de düşüp solmaya başladı. Şimdiden ürünlerin büyük bir bölümü kaybeden kayısı üreticileri, endişelenmeye başladı.

Dondurucu soğukların birkaç gün süreceği öğrenildi.