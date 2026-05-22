Baskın seçim tartışması: Kasım’da olacak iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in mutlak butlan kararının hemen ardından milletvekillerine, “Bu krizi aşabiliriz. Halkın desteği bizimle” dediği öğrenildi. Milletvekilleri, partinin olası baskın seçime hazır olduğunu da söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38’inci Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik mahkeme kararının tebliğ edildiği 21 Mayıs gecesi, CHP Genel Merkezi’nde kaldı. Özel’e, çok sayıda milletvekili de eşlik etti. Milletvekilleri, geceyi CHP Genel Merkezi’nin dördüncü katında geçirdi. CHP’de, Özgür Özel ve destek veren milletvekillerinden oluşan bir haberleşme grubu kuruldu.

BASKIN SEÇİM

CHP’liler, Özgür Özel’in kararı sakin karşıladığını ve “Bu krizi aşarız, halk da bizimle” dediğini aktardı. Ankara’da alevlenen baskın seçim olasılığı da 21 Mayıs gecesi değerlendirilen konu başlıkları arasında yer aldı.

Bazı CHP milletvekilleri, Kasım 2026’da bir baskın seçim ihtimalinin kuvvetli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu baskın seçimle CHP’nin Hazine yardımının Kemal Bey tarafından yönetilmesini istiyor olabilirler. Bizi örgütsüz, parti binasız, seçime giremeyecek durumda bırakmak istiyorlar. Ama oyunları boşa düşecek, partililer ve halk bizi yalnız bırakmayacak. Seçilmiş yönetimimizle birlikte mücadelemize, iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz.”

KAPALI TOPLANTI

CHP’liler, genel merkezdeki nöbetin devam edeceğini belirtti. Ankara dışında olan milletvekillerinin de Ankara’ya geleceği bildirildi. CHP Genel Başkanı Özel’in, yarın milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştireceği, ardından ise Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geleceği ifade edildi.

KASIM’DA OLACAK İDDİASI

CHP’ye yönelik mahkeme kararının ardından baskın seçim tartışmaları alevlendi. Hazine yardımının Kılıçdaroğlu tarafından yönetilmesinin istendiğini savunan ve kasım ayında baskın seçim beklediklerini ifade eden CHP’liler, “Bizi ise seçime giremeyecek duruma getirmek istiyorlar” dedi.