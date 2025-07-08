Baskında işkence iddiası

Haber Merkezi

Van’ın Saray ilçesinde Gülçin ve Nevzat Hamzaoğulları çiftinin evine baskın düzenlendi. MA’nın haberine göre polislerin, Nevzat Hamzaoğulları’nın sırtına basarak, dipçikle kafasına vurduğu öne sürüldü. Duruma karşı çıkan Hamzaoğulları’nın eşi Gülçin Hamzaoğulları’nın ise, ölümle tehdit edildiği iddia edildi.

Gülçin Hamzaoğulları’nın kafasına silah dayandığını belirten aile, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da olayı Meclis gündemine taşıdı.

Dindar, "Türkiye’de işkence ve kötü muamele uygulamaları denetimsizlik, eğitimsizlik ve yaptırımsızlık politikaları ile devam etmektedir. Nevzat Hamzaoğulları ve Gülçin Hamzaoğulları’na yönelik işkence, şiddet ve hakaret iddialarını TBMM gündemine taşıdık ve İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi verdik" dedi.