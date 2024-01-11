Baskıya karşı gazetecilerin mücadelesi sürecek

Haber Merkezi

Gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne iktidarın baskısı, sansürü, cezalarının gölgesinde girerken bu gün iktidarın baskı ve dayatmaları nedeniyle kutlanacak bir gün olmaktan çıktı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, son 1 yılda en az 96 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı, 32 gazeteci tutuklandı, 97 gazeteci ise gözaltına alındı.

TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, medyada kadın gazetecilerin durumuna ilişkin "künye" inceleyerek ortaya koydu. Kadın gazetecilerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğuna dikkat çeken TGS künyelerde kadın sayısının azlığına dikkat çekti. Bunu dair “kadının adı yok” diyen komisyon, “63 yılın sonunda, bir kez daha görüyoruz ki, medyada üretenler, haber peşinde koşturanlar, haberi editleyenler kadınlar; medya kurumlarını yönetenler ise erkekler" dedi.

GAZETECİLER YARGILANIYOR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde birçok gazeteci yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Diyarbakır ve Ankara’da gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 6 gazeteci hakkında açılan dava 16 Nisan saat 10.30’a ertelendi.

Öte yandan Evrensel Gazetesi muhabiri ve yazarı Ceren Sözeri’nin 2019’daki yerel seçime ilişkin yazısı nedenilye yargılandığı dava 11 Eylül’e ertelendi.

BASKI ARTIYOR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yapılan açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Meslektaşlarımızın hemen her gün soruşturma, gözaltı, ifade verme ve tutuklanma tehdidi yaşadığı günlerden geçiyoruz. Ancak mücadele, sorunlar için yanıt barındırıyor: Birlik, mücadele ve dayanışma!”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: “Basın özgürlüğünün zedelendiği bu dönemde kamu yararını gözeterek habercilik yapan gazetecilerimize yaşatılan hukuksuzluklara karşı durmaya dair sözümüzü yineliyoruz.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği: “Tüm saldırılara karşın gazetecilik mesleği hâlâ ayaktadır. Türkiye’de hiçbir meslek, böyle ağır saldırılar karşısında bu güçle ve bu kararlılıkla ayakta kalamamıştır.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Gazetecilerin çalışma koşullarına yönelik haksızlıklar sürüyor. İktidar baskısıyla kapatılan, kadrolarını azaltan medya kuruluşlarının sayısı hızla artıyor.