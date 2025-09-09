Baskıya, yolsuzluğa adaletsizliğe isyan

Umut Can FIRTINA

Dünyanın dört bir yanında otoriterleşmeye, neoliberal kemer sıkma politikalarına, adaletsizliğe ve yolsuzluğa isyan dalga dalga büyüyor. Güney Asya ülkesi Nepal’de hükümetin muhalif sesleri susturma girişimine karşı parlamento binasını kuşatan gençler, üzerlerine salınan orduya rağmen geri adım atmıyor. Güneydoğu Asya’daki takımada ülkelerinde sokaklar çürümüş siyasetçiler ve onlarla iş tutan zenginler halkın büyüyen öfkesiyle karşı karşıya. Uluslararası siyasi spektrumun geniş kesiminden ‘alkış alan’ kemer sıkma politikalarına karşı öfkenin büyüdüğü Arjantin’de Javier Milei, ekim ayındaki parlamento seçimleri öncesi kilit eyaletteki seçimde ağır darbe aldı.

∗∗∗

FRANSA’DA HAYAT DURACAK

Avrupa’nın göbeğinde, demokrasinin ayaklar altına alındığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ hükümeti için güven oylaması yapıldı. Parlamentodaki 3 bloktan sol ve aşırı sağ, Başbakan François Bayrou hükümetinin düşmesi için oy kullanacağını açıkladı. Neoliberal politikalar altında ezilen Fransa halkı ise yarından itibaren ülke genelinde başlayacak “Her Şeyi Durdur” grevine hazırlanıyor.

∗∗∗

ÇÜRÜYEN SİSTEMİ YAKIYORLAR: İSYAN ATEŞİ BÖLGEYE YAYILACAK

Endonezya’da eski bir general olan Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun sağ hükümeti, halkın giderek büyüyen öfkesiyle karşı karşıya. Bugünküyle büyük benzerlikler taşıyan 1998’deki kitlesel isyanla 30 yıllık iktidarı sona eren eski diktatör Suharto’nun damadı olan ve geçmişte insan hakları ihlalleriyle suçlanan Subianto, uyguladığı kemer sıkma politikaları ve milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklar nedeniyle özellikle gençlerin öfkesini üzerine çekti.

Kriz, hükümetin bu yılın başında kapsamlı bütçe kesintileri ve bazı eyaletlerde sert vergi artışları içeren kemer sıkma politikaları kararıyla patlak verdi. Eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinde yüzde 20’ye varan kesintiler, toplu işten çıkarmalar ve artan yaşam masrafları halktaki huzursuzluğu artırdı. Bardağı taşıran son damla ise, parlamento’daki toplam 580 milletvekilinin her birine, ülkedeki ortalama asgari ücretin 10 katından fazla olan aylık 50 milyon rupi (3075 ABD doları) konut yardımı, bardağı taşıran son damla oldu.

Sosyal medyada başlayan tepkiler, kısa sürede sokak gösterilerine dönüşürken 25 Ağustos’ta başkent Cakarta’daki parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, meclisin feshedilmesini istedi. Bu talep aynı zamanda bütün siyasi sisteme olan isyanı ortaya koyarken polisin müdahale etmesiyle protestolar şiddetlendi.

21 yaşındaki motosikletli kurye Affan Kurniawan’ın 28 Ağustos’ta polis aracıyla ezilerek öldürülmesi öfkeyi körüklerken devlet şiddetinin sembolü haline geldi. Öğrencilerden motokuryelere, kayıt dışı çalışanlardan işçilere geniş bir toplumsal tabanı kapsayan kitlesel bir harekete dönüşen protestolar, başkentten taşra şehirlerine ve küçük kasabalara yayıldı. Çeşitli bölgelerde karakollar ve devlet binaları basıldı veya ateşe verildi. Siyasetçiler ve bazı medya kuruluşları bu eylemleri, devlet şiddetini meşrulaştırmak için kullanırken pek çok protestocu bunları “yozlaşmış seçkinlerden kamu kaynaklarını geri alma yönünde sembolik adımlar” olarak savundu.

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, 3 binden fazla kişi tutuklandı ve 20 protestocudan haber alınamıyor.

Komşu Malezya, Singapur, Filipinler ve Tayland’da birçok kişi, protestocuların önemli bir kısmını oluşturan motokuryelere destek için Endonezya’daki Grab ve öldürülen Kurniawan’ın çalışanı olduğu Gojek uygulamalarından sipariş verdi.

Uzmanlar ise, bölgedeki halkların ortak sorunu olan “yolsuzluk, sosyal adaletsizlik ve gelir eşitsizliğinin”, Ortadoğu’daki Arap Baharı’na benzer şekilde halkları harekete geçirerek Güneydoğu Asya’daki rejimleri sarsacak siyasi bir domino etkisi yaratacağı uyarısı yapıyor.

HALK SELDE, ONLAR PARA İÇİNDE BOĞULUYOR

Bunun en dikkat çeken örneklerinden biri de, iklim değişikliğinin etkisiyle sel felaketlerine karşı giderek savunmasız hale gelen Filipinler. Siyasetin uzun yıllardır güçlü hanedanlar tarafından yönetildiği ülkede Diktatör Ferdinand Marcos’un devrilmesinden 36 yıl sonra, 2022 yılında oğlu Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. devlet başkanı seçildi.

Marcos ailesinin yolsuzluklar ve baskı rejimi mirasıyla geri döndüğü Filipinler’de son dönemde yaşanan sellerle ortaya çıkan yolsuzluklara öfke büyüyor.

Devletin kasasından 2022’den bu yana selle mücadele için altyapı projelerine tahsis edilen 8,4 milyar doların 1,5 milyar dolardan fazlası, siyasi elitle yakın ilişkileri bulunan 15 müteahhitin “kalitesiz” veya “hayalet projelerine” gitti. Kalitesiz projelerin bakımı, yolsuzluk için yeni fırsatlar yarattı.

Soruşturmaların yavaş ilerlediği sistemdeki çürüme ve yerleşik cezasızlığa karşı öfke, siyasi hanedanlar ve yakın sermaye çevrelerinin gösterişli yaşam tarzıyla daha da büyüdü. Gençler, sosyal medyada siyasetçiler ve sel kontrolünden zenginleşen müteahhitleri ile “nepobabies” olarak adlandırdıkları çocuklarını ifşa etmeye başladı.

Ülkede son haftalarda sokaklar da hareketlenmeye başlarken gençler, başkent Manila’da geçen hafta Kamu İşleri ve Karayolları Bakanlığı (DPWH) önünde düzenledikleri gösterilerde kamu binalarına çamur fırlatarak tepki gösterdi.

∗∗∗

NEPAL’DE Z KUŞAĞI İSYANI: MECLİS KUŞATILDI

Son yılların en büyük sivil itaatsizliğine sahne olan Nepal’de on binlerce protestocu Facebook, X ve YouTube dâhil 26 sosyal medya platformunun engellenmesine karşı meydanlara döküldü. Öğrencilerin başlattığı protestolar, kısa sürede ülke çapında hükümet karşıtı bir isyana dönüştü. Başkent Katmandu’da sokaklara dökülen oluşturduğu Nepalliler, parlamento binasını kuşattı. Polisin sert müdahalesine rağmen geri adım atmayan protestocular, kısıtlamanın kaldırılmasını istedi. Parlamento binasının girişini ateşe veren göstericilerin geri adım atmaması üzerine hükümet, başkentin önemli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının delinmesi üzerine hükümet orduyu da başkente konuşlandırırken güvenlik güçlerine “gördüğü yerde vurma” emri verdi. Kolluk kuvvetlerinin ateş açması sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirirken 350’ye yakın kişi de yaralandı.

Protestocuların çoğunluğunu Z kuşağının oluşturması nedeniyle isyan “GenZ protestoları” olarak adlandırıldı. 16-25 yaş grubu 30 milyonluk ülkenin yüzde 20,8’ini oluşturuyor. Nüfusun yüzde 90’ı internet kullanıyor. “Sosyal medyanın işletimini, kullanımını ve düzenlenmesini denetlemeyi” amaçlayan tasarı, Nepal’de kayıtlı olmayan sosyal medya kuruluşlarının yasaklanmasını içeriyor.

∗∗∗

MILEI’YE KİLİT EYALET SEÇİMİNDE DARBE

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin sert kemer sıkma politikaları altında ezilen halk 26 Ekim’deki parlamento seçimleri öncesi Buenos Aires eyalet seçimlerinde iktidara darbe vurdu. Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) koalisyonu oyların yüzde 47’sini alırken Milei’nin liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 34’te kaldı. Milei, partisinin Aralık 2023’teki seçimden bu yana 13 puanlık kaybını “açık yenilgi” olarak kabul ederken “ekonomik reformları hızlandırma” sözü verdi. Kamu harcamalarını kısarak on binlerce kamu çalışanının işine sona veren Milei’nin kemer sıkma politikalarına karşı emeklilerden işçilerehalkın büyük bir kesimi, iktidarın artan baskısına rağmen her hafta meydanlara iniyordu.Seçimlere yasaklı olduğu için katılamayan ancak Peronist muhalefetin liderliğini sürdüren eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, evinin önünde binlerce destekçisiyle zaferi kutlarken sosyal medyadan Milei’ye “Balonunun dışına çık. Durum ciddi” mesajı verdi.