Baskıyla tasfiye operasyonları

Politika Servisi

Türkiye’de siyaset sahnesi her geçen gün daha sert bir hatta sürüklenirken, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların art arda gelmesi iktidarın muhalefeti kuşatma stratejisinin yeni bir evresine de işaret ediyor. Hız kazanan soruşturmalar, gözaltılar ve kayyum tartışmaları yalnızca belediyeleri değil, doğrudan muhalefetin siyasal varlığını hedef almaya başladı.

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidar medyası ve ona yakın siyasal çevreler tarafından sistematik biçimde hedefe yerleştirilmesi de dikkat çekerken iktidar, ekonomik krizden hukuksuzluklara, yoksulluktan toplumsal eşitsizliklere uzanan halkın sorunları karşısında baskı araçlarını daha yoğun kullanmaktan geri durmayacağını neredeyse ilan ediyor.

CHP’ye yönelik butlan tartışmaları, toplumsal muhalefete yönelik saldırıların ne kadar ileri gideceği, çözüm sürecinin nasıl bir yere evrileceği, önümüzdeki süreçte yapılacak seçimlerin ne koşullar altında yapılacağı soruları da rejimin bundan sonraki yol haritasıyla doğrudan ilişkili.

Ancak hem bu zamana dek yaşananlar hem de dün sabah saatlerinden itibaren sadece bir günde dahi olanlar bu yol haritasına dair ipuçları sunuyor.

Dün yaşananlar özetle şöyle:

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyon düzenlendi. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda "usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temini" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

• Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen isimlere ilişkin gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 isim hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, Hakan Bahçetepe'nin "haksız mal edinme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet alma" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Gürkan Dölekli, Baki Aydöner, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Erdal Aksoy, Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal hakkında ise 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

• CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme, kayyum heyetinin görevine devamına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca dosyanın Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesi talebini değerlendirmeye aldı. Duruşma 10 Temmuz 2026’ya ertelendi.

• Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında karar bugün açıklandı. Görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay, soruşturma sürecinde “baklava kutusunda rüşvet” iddialarıyla gündeme gelen Kara'nın eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi.

Rejimin saldırılarını ve muhalefetin durumunu Siyasal İletişimci Suat Özçelebi Birgün TV’ye değerlendirdi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SALDIRILAR

Saldırı ekseninin Ekrem İmamoğlu’ndan, Özgür Özel’e kaydırıldığının altını çizen Özçelebi, Son gündemlerle beraber belediyelere yönelik operasyonlar yapılırken, aslında gündemin Sayın Özgür Özel’e taşınmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.

“Ortaya atılan iddiaların büyük kısmı akçeli işler gibi sunulsa da, esasen “ad hominem” dediğimiz, tamamen kişiselleştirilmiş saldırılar bunlar” diyen Özçelebi şöyle konuştu:

“Bu, siyaseten oldukça fonksiyonel bir algı yönetimi yöntemi. Çünkü algılar bir anda oluşmaz; zaman içinde birikir. Önce algıda bir birikim oluşur, sonra bu birikim kanaate ve siyasal davranışa dönüşür. Bir süredir Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçte bunu gördük. Şimdi benzer bir yapı Sayın Özgür Özel için kuruluyor. Üstelik sadece kendisi değil; çevresindeki isimler, kadın milletvekilleri, parti yöneticileri de hedef alınıyor. Bu artık bir linç kampanyası boyutuna ulaşmış durumda.

İktidar, ekonomide mesafe alamadığı için başka gündemlerin konuşulmasını istemiyor. Bu yüzden bir tarafta sürekli operasyonlar sürerken, diğer tarafta toplumun dikkatini başka alanlara çeken bir “otoban” kuruluyor. İnsanlara başka meseleleri düşünme fırsatı bırakılmıyor”

DEMOKRASİ MESELESİ

Bugün Türkiye’de yaşanan mesele yalnızca bir siyasi rekabet meselesi değil; ciddi bir demokrasi meselesidir. Ana muhalefet partisine yönelik yürütülen süreç sadece CHP’nin değil, bütün muhalefetin ve demokratik siyasetin meselesidir. Çünkü bugün CHP’ye yapılanın yarın başka bir partiye yapılmayacağının garantisi yok.

Erdoğan, ise sürekli gündemi başka alanlara çekmeye çalışıyor. Muhalefeti tartıştırıyor, adayları tartıştırıyor ama kendi yönetiminin sonuçlarının konuşulmasını istemiyor. Önümüzdeki süreçte, 2026 boyunca belediyelere, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik yeni dalgalar görebiliriz. Bu nedenle birleşik bir demokrasi hattının kurulması hayati önem taşıyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nin açılışı ile yeni araç filosunun tanıtımına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Bir bütünün parçalarındayız. Bütün saldırılara rağmen parti ortaya koyduğu hedeflere doğru yürüyor" dedi.

İktidara tepki gösteren Özel, "Bugün ülke, çarpık bir zihniyetin işgali altındadır. Gazi’nin getirdiği Cumhuriyet’in kazanımı sandıkla gelmiş ama ‘sandıkla gitmem’ diyen bir anlayışın işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldırmak için yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmanın, yenemediği 47 yıl sonra birinci parti olmuş, 24 yıl sonra kendisini ilk kez yenmiş partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan, demokrasiden nasibini almamış, sandıktan korkan bir anlayışın zulmü altındadır" diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, "Erdoğan’a söylüyorum; bu kadar haksızlık, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikastı, bu kadar yalan ve dolan senin de önünde seni öven TRT’den 30 tane kanala kadar bir ton kanal var. Sen bize oradan haysiyet suikastı yapıp, gece uykunda sayıklamaya başlasan, canlı yayında konuşmanı veren 30 tane televizyon kanalın var. Buradan sana açıkça şunu söylüyorum. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında, erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün" ifadelerini kullandı.

Özel, son olarak şunları söyledi: "Hani diyorsunuz ya ‘CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık.’ Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz."