Başkonsolosluk saldırısında çarpıcı detaylar: "2 numaraya HTŞ’den takipsizlik"

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganlara ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Saldırganların olay öncesi keşif yaptığı, silah temini ve hedef araştırmasına yönelik dijital izler bıraktığı belirlendi.

Yunus Emre Sarban, Ahmet İmrak ve Onur Çelik, 7 Nisan saat 12.30’da İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önünde araçlarını durdurdu. Araçtan inen üç saldırganın çelik yelek, kamuflaj ve sırt çantalarıyla hareket ettiği, bagajdan uzun namlulu silahlarını çıkararak “Allahu ekber” diyerek ateş açtığı tespit edildi.

Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada üç polis yaralandı. Adana nüfusuna kayıtlı ve 1994 doğumlu Sarban olay yerinde hayatını kaybederken, İmrak ve Çelik yaralı olarak yakalandı. Üç saldırganın üzerinde pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

IŞİD BAĞLANTISI VE SARBAN’IN GEÇMİŞİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganların IŞİD ile bağlantılı olduğunu belirledi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Sarban’ın 2019’da IŞİD üyeliği suçlamasıyla Tekirdağ’da tutuklandığı, yaklaşık 5 ay sonra serbest bırakıldığı ve 2022’de beraat ettiği ortaya çıktı.

Şüphelilerden Ahmet İmrak hakkında ise 2018’de “FEC/ENŞ/HTŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları” yönündeki istihbari bilgiler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda telefonunun 8 Mart 2021-8 Eylül 2021 tarihleri arasında dinlendiği öğrenildi.

İmrak ifadesinde suçlamaları reddederken, savcılık 29 Mart 2022’de yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Saymaz’ın yazısında, İmrak ve kardeşi Murat’ın bu süreçten sonra Hizb-ut Tahrir’e bağlı Köklü Değişim Derneği’nin Kocaeli yapılanmasında yer aldığı, Onur Çelik ve kardeşi Enes’in de bu çevrede bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin bu yapıdan ayrılırken daha radikal örgütlere yönelim gösterdiğine dair ifadeler de yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz kişi arasında Murat İmrak ile Onur Çelik’in eşi Cansel ve kardeşi Enes de bulunuyor. Murat İmrak’ın 1-2 Nisan tarihlerinde konsolosluk çevresinde yapılan keşif çalışmalarına katıldığı tespit edildi. Sosyal medya paylaşımlarında şiddet içerikli ifadelerin yer aldığı, saldırganlar arasında “Allah bizlere hak yolunda paramparça olmayı nasip eylesin” şeklinde yazışmalar bulunduğu aktarıldı.

DİJİTAL İZLER VE PARMAK İZİ DETAYI

Dijital materyal incelemelerinde saldırıda kullanılan silah türlerinin araştırıldığı, şüphelilerin saldırı günü saat 04.04’te WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Onur Çelik’in kardeşiyle yazışmalarında saldırıda kullanılan aracın görüntülerinin yer aldığı, ayrıca farklı kişilere ait kimlik fotoğraflarının dijital materyallerde bulunduğu tespit edildi.

Olay yerindeki aracın sağ arka sürgülü kapı camından elde edilen parmak izinin Onur Çelik’in eşi Cansel’e ait olduğu belirlenirken, yazışmalarda şiddet çağrışımı içeren ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Saymaz’ın aktardığına göre, uzmanlar İzmir, Yalova ve İstanbul’da gerçekleştirilen benzer saldırıların IŞİD etkisiyle bağlantılı olabileceğini ve birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.