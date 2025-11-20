Başkonsolosun kumarhane görüntüsü Meclis gündeminde: CHP'den Bakan Fidan'a çağrı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sürerken CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaları gündeme getirdi.

Tan, Altınörs’ün bir kumarhanedeki görüntülerine dikkat çekerek konuya ilişkin açıklama talep etti.

Sözcü'de yer alan habere göre komisyonda söz alan Namık Tan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki vize serbestisinin “kötüye kullanım” nedeniyle Batum’u “her türlü kirli faaliyete karışanların kaçış ve saklanma noktası” haline getirdiğini söyledi.

Bu nedenle Batum Başkonsolosluğu’nun kritik bir sorumluluk taşıdığını belirten Tan, "Maalesef Başkonsolosun bir kumarhanede çekilmiş fotoğrafları basın-yayın organlarında kol geziyor" dedi.

Namın Tan, şöyle devam etti: "Diplomat eşlerine, ekonomik getirisi olan bir işte çalışma konusunda çok ciddi kısıtlamalar varken Başkonsolosun eşinin Batum'da güzellik merkezi açtığı, Başkonsolosluk hizmetindeki araçları Batum ve Ankara'da işlettiği, güzellik merkezleri arasında malzeme taşımak için kullandığı yetmiyormuş gibi, Başkonsolosluk ve rezidans binalarından sosyal medya fenomenleriyle yaptığı reklam yayınları kamuoyuna yansımış bulunuyor. Böyle paylaşımların Başkonsolosluk ve rezidans gibi kamu binalarımız için ne denli ciddi bir güvenlik açığı yaratabileceği konusuna girmiyorum bile."

BAKAN FİDAN'A ÇAĞRI

Tan, kumar görüntülerinin ardından Başkonsolosun Batum’da suç örgütlerinin baskısı altına girdiğine yönelik iddiaların da dolaştığını belirterek bunun diplomatik işleyiş açısından vahim bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a seslenerek, "Maiyetinizde bulunan personel yüz kızartıcı işlere bulaşıyorsa bunlar hakkında gerekli denetimi ve soruşturmayı yürütmek konusunda baş sorumlu yine sizsiniz Sayın Bakanım" çağrısında bulundu.