Başlamadan bitti

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası’nın dünkü duruşması başlamadan bitti. Silivri’deki duruşma salonuna avukat cübbesiyle gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesini isteyen mahkeme tartışmaların ardından duruşma ara verdi. Mahkeme, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı bugüne erteledi.

İBB Davası’nın ikinci haftasında güvenlik önlemleri artırıldı. Silivri’deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, duruşma salonuna sadece turkuaz basın kartı olan gazeteciler alınacağı kaydedildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin basın odasında duruşmayı takip edeceği belirtildi. Gazeteciler, davanın 5. gününde duruşma salonunun en uzak köşesindeki yerinden İBB Davası’nı takip etti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, diğer sanıklar ile duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu salona geldiğinde izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, duruşma salonuna avukat cübbesiyle geldi ve hukukçu olduğunu hatırlattı. Jandarma, Özer’in izleyici bölümüne geçmesini istedi.

CHP’DEN TEPKİ

Mahkeme başkanı, "Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin" dedi. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer avukat olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ise şunları söyledi: "İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz. İzleyici bölümüne geçelim." Avukatlar da duruma itiraz etti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Keyfi hareket ediyorsun. Anayasa’ya uymak zorundasın" tepkisini gösterdi. Tartışmanın ardından duruşma bugüne ertelenirken CHP’liler duruma tepki gösterdi. Duruşmaya verilen arada konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mahkeme heyetinin kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Salonu terk etmeyeceklerini ifade eden Emir, "Arkadaşlarımız kanunları hatırlatıyor. Avukatlık kanunundan kaynaklanan yetkiler var. Bunları duymak istemiyor. Duruşma salonunda bizim söylediğimiz iddiaların hiçbirine cevap veremedi. Ama işte sonuçta ara verdiğini söyleyerek kalktı ve ayrıldı. Ve şu anda bir iletişim yok" ifadelerini kullandı.

RET KARARINA İTİRAZ

Öte yandan İBB Davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, reddi hâkim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Başvuruda, yeni heyet görevlendirilmesinin “doğal hâkim ilkesine” aykırı olduğu savunuldu. İddianamenin avukatlardan önce basına sızdırıldığı, tutukluluk kararlarının somut değerlendirme yapılmadan verildiği ve yargılamada sanıklar arasında farklı uygulamalar bulunduğu iddia edildi. 16 Mart’ta yapılan başvuruda, yargılamanın başından bu yana usule ve hukuka aykırı işlemler yapıldığı, bu nedenle mahkeme heyetinin tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin ciddi kuşkular doğduğu belirtildi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Ayrıca İBB Davası’na bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi gerekçesiyle salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etti. Yazıya göre, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri alınması istendi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Mahkeme, tutuklu sanıkların ise 1’inci veya 2’nci derece yakınlarından yalnızca bir kişinin salona alınmasını istedi. Yazıda, sayılan kişiler dışında kalanların duruşma salonuna kabul edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi. Talep savcılık tarafından kabul edildi.

EK İFADELERLE KURULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 kişinin yargılanmasına başlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 41 ‘sanık’ ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bazı CHP milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile yargılananların aileleri yer aldı. Böcek, savunmasında "Bütün iddialar ek ifadeler üzerine kurulmuş. O ek ifadelerin de ne olduğunu biliyoruz" dedi.