Başlamadan yasaklanan grevde inat eden işçi kazandı

Melisa AY

Balıkesir Gönen’de bulunan MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik’te 23 günlük fiili grevine ardından anlaşma sağlandı. Yasaklamaya rağmen başlayan ve tam katılımla süren grevde MESS'in dayattığı maddelerin hiçbiri kabul edilmeden TİS imzalandı.

İşyerinde ortalama ücret ise 51 bin 705 TL oldu. Hitachi ve Schneider Elektrik’in ardından Arıtaş’ta da sözleşme imzalanmış oldu. GE Grid Solutions ve Green Transfo’da grevler sürerken Arıtaş'taki kazanım, diğer fabrikalarda da heyecan yarattı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, imzalanan TİS'i BirGün'e anlattı. Atar, "3 işletmede grevimiz sürerken 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı kararı ile daha başlamayan Arıtaş Kriyojenik grevimiz de yasaklama kapsamına alınmıştı. Biz diğer işletmelerde olduğu gibi burada da grev yasağını tanımadığımızı önceden de açıkladığımız gibi yeniden duyurduk. Arıtaş'ın kurulu olduğu bölgede işçiler açısından örgütsüzlükten kaynaklı aslında pek çok sorun vardı. Bölge genel olarak sendikaların yaygın olduğu bir yer değil. Jandarmanın da baskıları ile karşılaştı grevdeki işçiler. Grevimiz başladıktan sonra Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler grevimizi sahiplendi, destek ve dayanışma gösterdi. 23 gün yüzde yüz katılımla süren grevde nihayet işveren sendikası MESS'in daveti ile TİS müzakeresi için masaya oturduk. Sözleşme 1 yıllık olarak imzalandı. İşyerinde mevcut olarak uygulanan saat ücreti ilk altı ay için ortalamada yüzde 45 arttı. 2'nci 6 ayda da bu zammın üstüne yüzde 20'lik zam daha yapılacak. 1 Eylül'de ise 2025-2027 dönemi MESS grup sözleşmesinde yer alan ekonomik ve sosyal maddelerde bağıtlanacak hükümler bu işyeri için de geçerli olacak. Sözleşme ile önceki dönemlerden kısmen düşük kalan tüm maddeler güncel hale getirildi ve yeni kazanımlar sağlandı" dedi.

Daha başlamadan yasaklanan grevin, her şeye rağmen sürerek kazanımla sonuçlandığını söyleyen Atar, şöyle konuştu: "3 işletmede grevimiz sürerken 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı kararı ile daha başlamayan Arıtaş Kriyojenik grevimiz de yasaklama kapsamına alınmıştı. Biz diğer işletmelerde olduğu gibi burada da grev yasağını tanımadığımızı önceden de açıkladığımız gibi yeniden duyurduk. Arıtaş'ın kurulu olduğu bölgede işçiler açısından örgütsüzlükten kaynaklı aslında pek çok sorun vardı. Bölge genel olarak sendikaların yaygın olduğu bir yer değil. Jandarmanın da baskıları ile karşılaştı grevdeki işçiler. Grevimiz başladıktan sonra Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler grevimizi sahiplendi, destek ve dayanışma gösterdi. 23 gün yüzde yüz katılımla süren grevde nihayet işveren sendikası MESS'in daveti ile TİS müzakeresi için masaya oturduk. Sözleşme 1 yıllık olarak imzalandı. İşyerinde mevcut olarak uygulanan saat ücreti ilk altı ay için ortalamada yüzde 45 arttı. 2'nci 6 ayda da bu zammın üstüne yüzde 20'lik zam daha yapılacak. 1 Eylül'de ise 2025-2027 dönemi MESS grup sözleşmesinde yer alan ekonomik ve sosyal maddelerde bağıtlanacak hükümler bu işyeri için de geçerli olacak. Sözleşme ile önceki dönemlerden kısmen düşük kalan tüm maddeler güncel hale getirildi ve yeni kazanımlar sağlandı.



Bu işyerinde grev, yasak kararından 1 hafta sonra başladı. Elbette bu süreçte işçilere yönelik baskılar da oldu. İşveren, MESS ve farklı çevreler, işçileri 'yasak' gözdağı ile vazgeçirmek için tehtid ve telkinlere yöneldi. Tüm telkinlere, ithamlara rağmen o 1 haftalık psikolojik savaşa rağmen işçiler yüzde 100 katılımla grevi başlattılar. Sendika ve işçiler her yerde hep beraber olduk, onları yanlız bırakmadık.Greve çıkarken de yanlarındaydık. Bu grevimiz de bu özellikleri ile tarihte yerini almıştır. TİS'te yer alan önemli maddeler de grevin gelişim süreci de işçi sınıfımız için emsal olmuştur. Yasaklama kararı için siyasi iktidara lobi yapan MESS'e ve grev yasağına rağmen devam eden grevde, MESS'in daveti ile masaya oturmak da ,önemli haklar almak da bizler için gurur kaynağı oldu. İşçi sınıfının emek mücadelesi için tarihe geçecek grevimiz böylelikle kazanımla sonuçlandı. Mücadelemize destek olan herkese teşekkür ediyorum."