"Basmane Çukuru kamuya iade edilsin"

İzmir’de dernek, parti, platform, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan 165 kurum, Basmane Çukuru önünde yaptıkları açıklamayla alanın yeniden kamuya devredilmesi çağrısı yaptı. Kurumlar, geçmişte kamusal kullanımda olan arazinin 1997 sonrası “kamu yararına aykırı biçimde” sermayeye aktarıldığını belirtti.

İmzacılar adına açıklamayı okuyan İlker Kahraman, “Günümüzde Basmane Çukuru olarak bilinen alan (Basmane Arazisi), kamuya ait bir yer iken 1997’de yerel yönetim olanaklarının, kamu yararına aykırı olarak ihlal edilmesi ile büyük oranda sermayeye teslim edildi. Bu alan geçmişte Ermeni Hastanesi, ardından Otobüs Terminali, Eshot Otobüs Garajı gibi hep kamusal alan olarak kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir protokol ile kısmi olarak özelleştirilen, devamında yapılan plan değişiklikleri ve hak ihlalleri ile sürekli yargıya taşınan, itirazlara ve çeşitli kent suçlarına konu olan bir yer oldu” dedi.

KENT SUÇU

Bir yandan çok geniş bir sit olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın hemen bitiminde yer alan, diğer yandan 2. derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kültürpark'ın da bir parçası konumundaki Basmane alanının parkla uyumlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kahraman, “Bu alanda Kültürpark ve Kemeraltı Çarşısı’nın anlam ve önemini etkisiz kılacak şekilde işlevlendirilecek AVM gibi ticari yapı ya da yüksek bina yapılması yaklaşımlarını kent suçu olarak görüyoruz” diye konuştu.

Basmane arazisinin öncelikle kamunun olduğunu vurgulayan Kahraman, “Söz ve kararların şeffaf olarak İzmir halkının onayına sunulması gerekmektedir. Geçmişte hukuksuz bir şekilde sermayeye devredilen Basmane Arazisi tapusunun iptal ettirilerek, tamamı İzmirlilere ait olan arazinin tekrar İzmir halkına döndürülmesinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Buradaki kamu hissesinin sermayeye devredilmesini kabul etmiyoruz. Devam eden tapu devri iptal davasının sonucunun olumlu olmasını ve parselin tekrar kamuya devredilmesini bekliyoruz. Yukarıdaki istemlerimizin hayata geçmesi için biz aşağıda imzası olanlar gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”