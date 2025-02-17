Başpınar işçileri durmayacak

Ebru ÇELİK

Antep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tekstil fabrikalarındaki direniş Antep Valiliğinin koyduğu eylem yasağına rağmen devam ediyor. Patronların baskıları nedeniyle çoğu fabrikada işçiler işlerine geri dönmüş olsa da Has Çuval ve Yalçın Kardeşler Tekstil direnmeye devam ediyor. Direnişin devam ettiği fabrikalar dâhil 400’e yakın işçi, tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

ATILAN İŞÇİLER GERİ ALISIN

BirGün’e konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, salıya kadar patronlarla bir anlaşma sağlanmazsa çarşamba konuyu Meclise taşıyacaklarını belirtti. İşçi temsilcilerinin, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca eşliğinde Meclis’e gideceğini söyleyen Türkmen, “Valiye CHP Milletvekilleri aracığıyla taleplerimizi ilettik. Valiliğin getirdiği hukuksuz yasağı tanımadık, tanımayacağız da. Bir anlaşma sağlanacaksa demokratik, özgür bir ortamda sağlanmalı. Fabrikaların önünde bekleyen onlarca kolluk kuvvetini geri çekmeleri gerekiyor. Bu baskılar bir an önce son bulmalı” diye konuştu.

AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikası Çelikaslan tekstilde 50, Yalçın Kardeşler’de 60, Has Çuval ’da 200 yaklaşık 400 işçinin hukuksuzca işten atıldığını aktaran Türkmen, “İşbaşı yapan arkadaşlar baskılar yüzünde istemeyerek düşük ücretlerle işlerine döndüler. Tazminatsız şekilde işten atılan 400’e yakın işçi arkadaşımız var. İlk talebimiz Valilik yasağının kaldırması, sonrasında atılan işçilerin istedikleri zam oranlarıyla işe geri dönmeleri” ifadelerini kullandı.

Türkmen, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Diğer muhalif partilerin de Meclis’te desteğini görmek istiyoruz. İşçilere yapılan hukuksuzluklara ses olmaları geren bir dönemdeyiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir çözüm sağlanmaz ve bu süreç gündemi soğutma, işçileri oyalama ve patronların dayatmalarına razı etme sürecine dönerse, 18 Şubat’tan itibaren fabrika önleri ve kent meydanı da dâhil olmak üzere, fiili, demokratik ve meşru eylemlerimize yeniden başlayacağız.”

Türkmen, gazetemize konuştuktan birkaç saat sonra yeniden gözaltına alındı. Patronların talimatı üzerine 2’nci kez gözaltına alınan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşçilerle toplantıdayken gözaltına alındım. Geri geleceğim, mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.