Başpınar’da ateş sönmüyor

Ebru ÇELİK

Antep Başpınar’da bulunan Organize Sanayi, Bölgesi’nde (OSB) şubat ayında, çalışma koşulları, sefalet ücretleri, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle iş bırakıp eyleme çıkan işçilere Valilik tarafından getirilen 15 günlük “gösteri, eylem” yasağı dün son buldu. Çalıştıkları fabrikaların önüne geceden çadır kuran işçiler, sabah direnişlerine kaldıkları yerden devam etti. İşçiler fabrikaların önlerinde eylem yerlerini alır almaz yeniden karşılarına jandarma, polis ekipleri dizildi, eylem yasağının kalkmasına rağmen polisler işçilerin fabrika önünde direnmesine müsaade etmedi.

Kolluk kuvvetleri işçilere “Dağılmazsanız, iş yerlerine geri dönmezseniz gözaltına alacağız sizi” diyerek baskı yaptı. İşçiler, baskılara boyun eğmeyerek direniş alanlarını terk etmedi.

BirGün’e konuşan BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Mazlum Ayçiçek, “Has Çuval işçileri kazanım elde etti. İşverenle anlaşma sağlayan işçiler, tazminatlarını alıp çıkmayı kabul etti. Direnen Yalçın Kardeşler işçileri ise anlaşma sürecinde. Önceki gün jandarma komutanının ‘Ben işverenle konuşacağım bana süre verin’ demesi üzerine beklemeye geçen işçiler bir anlaşma sağlanamazsa fabrika önündeki eylem alanında yeniden direnişe geçerek mücadelelerini sürdürecek” dedi. Ayçiçek, Grant Halı fabrikasındaki işçilerin de dün iş bıraktığını anlattı.

TÜRKMEN SERBEST BIRAKILSIN

İşçi direnişlerini örgütleyen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen "çalışma hürriyetin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklanmıştı. Tutukluluğu esnasında eylemlerde yaptığı bir basın açıklaması yüzünden “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla yeniden soruşturma açılan Türkmen’in tutukluluğu sürerken işçiler ve destekçilerin “Türkmen serbest bırakılsın” çağrısı dün de devam etti.

İşçilerin iş bıraktığı fabrikalardan Yalçın Kardeşler fabrikasındaki koşulları, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca belgeledi. Yalçın Kardeşler'de işçiler; pazar günü çalışmaya zorlandılar, hastalık durumunda dahi izin alamadı, 5-6 tonluk makine yüklerini taşımak zorunda bırakıldılar, işyerinde kamera ile takip edildiler. Fabrikada çıkan yemeklerden böcek ve kıl çıkarken servisler kapasitenin üstünde işçi taşıdı. Fabrikada eldiven gerektiren işlerden olan bıçak değişimi eldivensiz yaptırıldığı için işçilerin ellerinin kesildiği de ortaya çıktı. İşveren, gece vardiyasında forkliftçi istihdam etmediği için işi bilmeyen işçilere forklift kullandırılarak işçi sağlığı ve iş güvenliği de tehlikeye atıldı.

MİLYONLARCA LİRA TEŞVİK YAĞMIŞ

Yalçın Kardeşler patronuna 2011-2022 yılları arasında toplamda 127,8 milyon TL teşvik ve vergi avantajı verildi. 2024 yılında 44,4 milyon TL net kazanç bildiren şirket 2023 yılına kıyasla kârlılığını yüzde 17 oranında artırdı. 2023 yılında yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödeyen şirket geçtiğimiz yıl ise yalnızca yüzde 12,3 oranında kurumlar vergisi ödedi.

Karaca, Yalçın Kardeşler’deki insanlık dışı çalışma koşullar ile patrona verilen teşvik ve muafiyetleri Meclis'e taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.