Başpınar’da direniş yayılıyor

Emek Servisi

Antep Başpınar’daki fabrikalarda işçi eylemleri yayılmaya devam ediyor. Yalçın Kardeşler işçileri patronun yüzde 34 zam dayatmasına karşı yüzde 80 zam talebiyle direnişe geçti. Fabrikada dokuma ve iplik bölümünde çalışan işçilerin tamamı iş bıraktı.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler, sabit ücretlere yüzde 80 zam, aylığın kalfalar için 45 bin lira, telciler için 40 bin liraya yükseltilmesini ve bayram ikramiyesi talep etti. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da işçilere destek verdi.