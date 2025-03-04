Başpınar’da Grand Halı emekçileri kazandı

Emek Servisi

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sefalet ücreti dayatmalarına karşı direnişe geçen Grand Halı işçileri, işverenle yaptıkları toplantı sonrasında taleplerinin karşılandığını, direnişlerinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu.

İşverenin halfelere ilk teklif ettiği 34 bin 500 TL maaş 39 bine, telcilere teklif ettiği 30 bin 500 ise 31 bin 500 TL’ye yükseltildi. İşçiler yapılan teklifi kabul ederek işbaşı yapmayı kabul etti.

Yalçın Kardeşler işçilerinin direnişi ise dün de devam etti.