Başpınar’da OHAL rejimi sürüyor

EMEK SERVİSİ

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) şubat ayından bu yana insan dışı çalışma koşulları ve sefalet ücretlerine karşı direnen işçilerin arasına Grand Halı işçileri de katıldı.

Direnişlerinin 3'üncü gününü geride bırakan işçiler, Valiliğin getirdiği eylem, gösteri yasağını bitmesine polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında bazı işçiler yaralanırken bir işçi de baygınlık geçirdi. İşçiler “Bizi ikaz edeceğinize gidin ustabaşını ikaz edin, haklarımızı versin” diyerek polislere tepki gösterdi.

İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nın (BİRTEK-SEN) yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Başpınar'da OHAL rejimi sürüyor. Yasak kararını hukuksuzluğu ortadayken, üstelik yasak süresi bitmesine rağmen polis ve jandarma ekipleri işçilere yasağın sürdüğünü, eylemlere devam etmeleri halinde gözaltına alınacaklarını söylüyor. İşçileri gruplar halinde ikna etmeye çalışarak işyerlerine sokmaya çalışıyorlar. İşçi düşmanlığı olan bu tutum hukuksuzdur. Bu ülkenin her yurttaşının protesto hakkı vardır. Başpınar işçilerine ve sendikamıza yönelik baskı derhal son bulmalıdır!"