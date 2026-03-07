Basra'da Amerikan petrol şirketinin kimyasal madde depolarına İHA'lı saldırı iddiası

Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlandı.

Irak - Basra'da Amerikan petrol şirketinin kimyasal madde depolarına İHA'lı saldırı iddiasıhttps://t.co/FqUxlnslEe pic.twitter.com/VyEXcf7IC8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 6, 2026

Irak'taki ilgili makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.