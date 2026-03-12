Basra'da iki petrol tankeri hedef alındı: Petrol limanları kapatıldı

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Basra'da iki petrol tankeri hedef alındı: Petrol limanları kapatıldıhttps://t.co/hK30eyYtfA pic.twitter.com/iXOyeuwD2k — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 11, 2026

PETROL LİMANLARI KAPATILDI

Petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.