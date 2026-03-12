Basra'da iki petrol tankeri hedef alındı: Petrol limanları kapatıldı
Basra Limanı yakınlarındaki Irak bölgesel sularında iki petrol tankeri hedef alındı. Tankerlerden birinde meydana gelen patlama ve büyük yangının ardından bölgedeki petrol limanları ulaşıma kapatıldı. Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, olay sonrası 31 kişinin kurtarıldığını ve kayıp mürettebat için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
PETROL LİMANLARI KAPATILDI
Petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.
Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.