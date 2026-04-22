Basra Körfezi’ndeki petrol sızıntısı uydu görüntülerine yansıdı

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaş sırasında petrol tesisleri ve gemilere yönelik saldırıların ardından Basra Körfezi’nde meydana gelen petrol sızıntıları uydu görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, çevresel zararın bölgedeki ekosistem, balıkçılık ve temiz su kaynakları açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.

CNN’in haberine göre, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) “Sentinel-1” uydusu tarafından çekilen görüntüler, Körfez’de geniş alanlara yayılan petrol kirliliğini ortaya koydu.

İran’ın Keşm Adası yakınındaki Hürmüz Boğazı’nda sekiz kilometreyi aşan petrol sızıntısı tespit edildi. CNN’e konuşan Greenpeace yetkilileri, 28 Şubat’taki ABD saldırısının ardından İran’a ait bir tankerde sızıntı meydana geldiğini aktardı.

TRT Haber’in aktardığına göre, bir diğer büyük sızıntı da Lavan Adası ve çevresinde görüldü. Ada yakınındaki petrol tesisine düzenlenen saldırı sonrasında ciddi miktarda petrolün denize karıştığı belirtildi. Uzmanlar durumu “çevre açısından büyük bir acil durum” olarak değerlendirdi.

100 MİLYON İNSAN ETKİLENEBİLİR

Uzmanlara göre, geçimini balıkçılıkla sağlayan kıyı bölgelerindeki halk için en büyük tehdit, kirlenen sularda avlanan balıklar olacak.

Yaklaşık 100 milyon insanın temiz su ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin de petrol kirliliğinden etkilenebileceği ifade ediliyor.

Greenpeace, petrol sızıntılarını temizleme çalışmalarının normal koşullarda dahi zor olduğunu, bölgedeki çatışma ortamı nedeniyle müdahalenin neredeyse imkansız hale geldiğini bildirdi.