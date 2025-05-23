Başrolde müzik var

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Modern, akıllara plastik sanatlar alanında hazırladığı nitelik ve nicelik açısından göz dolduran sergileriyle gelir. Müze, sergilerin ötesinde sinema alanında oluşturduğu tematik seçkilerle de son dönemin konuşulan mekânlarından oldu. İstanbul Modern Sinema’nın mayıs programında, müziğin sinemayla buluştuğu bir özel bir program 1 Haziran’a kadar sinemaseverleri memnun edecek gibi görünüyor.

10 filmden oluşan ‘Aç Sesini’ başlıklı programdaki, müziği merkeze alan belgesel ve kurmaca filmler dikkat çekiyor. Beyazperdeye yaşam ve kentin fonunda notalar ile müziği de katan filmlerden oluşan programı İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan ile konuştuk.

Sinema ve müziğin birlikte yolculuğu olan ‘Aç Sesini’ İstanbul Modern’de nasıl başladı?

Müzik ile sinemanın tatlı bir aşk ilişkisi var tarih boyunca. Birbirilerini tamamlıyorlar, besliyorlar, büyütüyorlar. Film küratörü olarak işe başladığım ilk yıl (2008) İstanbul Modern’de hazırladığım ikinci program “Müzik mi Sinema mı?” adını taşıyordu. Arada birkaç konser filmi veya müzikle ilgili film göstermiş olsak da ‘Aç Sesini’ odağı müzik olan ikinci programımız. Son yıllarda özellikle değişen teknoloji ile birlikte örneğin konser filmleri başka bir statü kazandı. Bunu da düşünerek hikâyesi, ana karakteri, mekânı müzik olan filmlerden bir seçki yapmak istedik. Belki sinemada oturduğumuzda dinlediğimiz müziğin, seslerin volümünü açamıyoruz ama o sesleri, şarkıları kolektif bir şekilde, hep birlikte, karanlık bir salonda güçlü bir ses sisteminden dinlemenin başka bir gücü olduğuna inanıyorum. Özel bir deneyim.

Müge Turan

FİLMLERİN ÇOĞU YENİ

Film seçim süreci nasıl ilerledi?

Programdaki filmlerin çoğu yeni yapım. Son bir yılda adını duyurmuş, ödül almış ‘Pavements’, ‘Bir Darbenin Soundtrack’i gibi filmlerin yanı sıra 50 yıl sonra sesi ve görüntüsü yenilenmiş filmler de var. Örnek olarak 1972 yılında pek rağbet görmeyen ama bugün bize inanılmaz bir hediye gibi gelen Pink Floyd'un Pompeii konseri. Türkiye’den ise konser filmi 'Mor ve Ötesi: Tamiri Mümkün’, doğaçlama müziğinin rüyalarla ilişkisine sanatsal bir yaklaşımla bakan ‘Sound Dreams of Istanbul’, İstanbul’da yaşayan kulüp ve elektronik tarihine bir yolculuğa davet eden ‘Vibe Istanbul’ yer alıyor.

Müziğin sinema sanatındaki önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sinema doğduğu ilk günden beri müzik var. Sesli film öncesi, dışarıdan eklenen bir öğe. Ama 1920'lerden sonra müziksiz (sessiz) sinema düşünülemez. Müzik filmin duygusal derinliğini ve atmosferini belirleyen, karakterlerin iç dünyasını yansıtan ve izleyicinin hikâyeye daha fazla bağlanmasını sağlayan güçlü bir anlatım aracı ama ‘Aç Sesini'de yer alan filmlerde müzik, filmin hikâyesinden bağımsız, daha özerk bir yere sahip. ‘Aç Sesini’de başrol illa ki müzik!

Bu etkinlik dizisi devam edecek mi? Ayrıca hedefleriniz ya da geliştirmek istediğiniz kısımlar var mı?

‘Aç Sesini’ serisinin devam etmesini arzu ediyoruz. İleride film gösterimine eşlik edecek söyleşiler, konserler de eklemek gibi hayallerimiz var.

∗∗∗

SEÇKİDE ÖNE ÇIKANLAR

Seçkide, Amerikan indie rock grubu Pavement üzerine çekilen yaratıcı belgesel ‘Pavements’, caz piyanisti Keith Jarrett’ın efsanevi The Köln Concert albümünün izini süren ‘Köln 75’ ile İstanbul’un kulüp ve dans müziği tarihine ışık tutan ‘Vibe Istanbul’ yer alıyor. Doğaçlama müzikle hayal gücü arasındaki bağı keşfe çıkan ‘Sound Dreams of Istanbul’ ve 1960 yılında Kongo’daki darbeyi caz müziği eşliğinde anlatan ‘Bir Darbenin Soundtrack’i de programın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor. Ayrıca Vibe İstanbul filminin yönetmenleri Nefise Motlaq ve Saeed Nasiri, 31 Mayıs Cumartesi günü gösterime katılacak.