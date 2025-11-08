Başsavcı açıkladı: Rojin Kabaiş soruşturmasında 'son 3 gün' ayrıntısı

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Kara, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün" dedi.

"24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor" diyen Kara, "Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı" ifadelerini kullandı.

Kara, şöyle devam etti: "Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız."

Rojin Kabaiş'e ait Adli Tıp raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara, "Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadı. İntravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde, her bir bölgede birer farklı DNA olmak üzere 2 farklı erkek DNA profiline rastlanmıştır. Bu DNA'ların Rojin'in bedeninin sevki ve sonrasındaki süreçlerdeki kişilerden bulaş olma ihtimaline dair çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı genişleterek DNA eşleştirmesini nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."