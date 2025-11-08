Başsavcı adliyede kedi istemiyormuş!

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, “Bakırköy Başsavcılığı’nın talimatı ile adliye kedileri sokağa sürülüyor! Yaşam hakkı hiçe sayılamaz!” başlıklı bir yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, senelerdir Bakırköy Adliyesi yerleşkesinde yaşayan ve adliye personeli tarafından bakımları yapılıp beslenen kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Hayvan Hakları Merkezi üyelerinin Başsavcılık ile görüşmesine dair bilgilere de yer verilen açıklama şöyle:

“Kediler için korunaklı bir alanda kontrollü yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirme süreci için makul süre verilmesi, kedilerin adliye arka bahçesinde düzenli ve güvenli beslenmesinin sağlanması gibi tüm uygulanabilir ve insani çözüm önerilerimiz, ‘kamu kurumunda kedi olmaz/hijyen’ gerekçesiyle reddedilmiştir.

Oysa bu kediler, adliye dışını hiç bilmeyen, sokağa uyum sağlayamayacak, ileri yaşta ve hassas bakım ihtiyacı olan canlılardır. Birçoğu için adliye yıllardır evi ve tek güvenli alanıdır. Sokağa bırakılmaları; onları yavaş, acılı ve kaçınılmaz bir ölüme terk etmektir. Zira sokakta bir kedinin ortalama yaşam süresi 2-3 yıldır. Adliyeden koparılan bu hayvanlar ise bir yılı bile göremeyebilirler. Bu gerçek, tüm açıklamalarla birlikte Başsavcılığa sunulmuş; buna rağmen verilen talimatın geri alınmayacağı ve kedilerin her halükarda gönderileceği belirtilmiştir.

Bu vicdana, hukuka ve yaşam hakkına aykırı karara karşı, tüm hayvanseverleri 9 Kasım Pazar günü sabah 09.00’da Bakırköy Adliyesi Ana Bina önüne, hayvanların yaşama hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”