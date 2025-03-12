Başsavcı bile isyan etti

Deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçse de deprem davalarında hâlâ adalet sağlanmıyor. 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı da bu davalardan biri. 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP’li iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel 548 gündür yakalanmıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece iki kişinin sağ kurtulabildiği enkazdan 35 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin işyerinde yaptıkları tadilat dolayısıyla yıkımda asli kusurlu oldukları belirlendi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

ŞİRKETLERİNDE TOPLANTI YAPTILAR

Hatta 548 gündür firari olan Kervancıoğlu ile Pekel’in 17 Aralık 2024 tarihinde şirketlerinde yönetim kurulu toplantısı düzenlediğini de BirGün ortaya çıkarmıştı.

Ezgi Apartmanı davasında skandallar zincirine her geçen gün yeni bir halka eklenirken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da Emniyet ve Jandarma’nın 548 gündür firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi.

BAŞSAVCI DEVREYE GİRDİ

Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki imzalı bir yazı mahkeme dosyasına girdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na gönderildiği görülen yazıda Başsavcı Tiryaki’nin şu ifadeleri yer alıyor:

“Şahısların dosya içerisine bilirkişi raporunun ulaştığı ilk andan itibaren yakalanamamış olması, bu olayın kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet vermiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen şahsın ilgili birimlerinizce nerede bulunduğuna dair kapsamlı ve titizlikle araştırma yapılması, yerlerinin tespiti durumunda gerekli yakalama işleminin gerçekleştirilmesi, yakalama işleminin mümkün olmaması durumunda ise yakalanıncaya kadar araştırma faaliyetlerinin titizlikle devam edilmesi, şahıslar yakalanıncaya kadar yakalama akıbeti ile ilgili aylık düzenli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi hususu önemle ve hassasiyetle rica olunur.”

BAŞSAVCI VEKİLİ DE YAZI YOLLADI

Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da Emniyet ve Jandarma’ya gönderdiği yazıda, “Haklarında yakalama emri tanzim edilen ancak bugüne kadar yakalama kararları infaz edilemeyen şahısların olduğu müşahede edilmiş olmakla şahıslar hakkında ilgili birimlerinizce gerekli araştırmaların titizlikle yapılarak makul sürede yakalamaların infaz edilmesi… bilgi ve gereği önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.