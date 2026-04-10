Başsavcı Fatih Dönmez'den dikkat çeken açıklamalar: Kritik soruşturmalar hakkında bilgi verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Dönmez, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CEZALAR ARTACAK"

Dönmez, "Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da artıracaklar" dedi.

Barış Boyun çetesi ile ilgili de konuşan Dönmez, "Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı" diye konuştu.

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu hakkında da bilgi veren Dönmez şöyle devam etti:

"Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.

Birçok ülke ile irtibat kurduk, uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu. Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz.

FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE OPERASYONLARI

"Futbolda şike ve bahis soruşturma kapsamında 129 kişi hakkında çalışma yapıldı. 56 kişi hakkında kamu davası açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı.

Yasadışı bahis soruşturmasınında kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Dönmez belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin de açıklama yaptı. Dönmez şunları söyledi:

"İBB davası devam ediyor. İştirakler konusunda incelemelerimiz devam ediyor. Bazı dosyalarımızda bilirkişi raporlarımız var, devamı da gelecek. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa belediyelerinin duruşmaları başlayacak yakında. İki haftaya iddianame süreçlerinin bitmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi ve Kuşadası belediyesi ile ilgili süreçler de devam ediyor. Farklı şehirlerdeki süreçlere dahil olmamızda hukuki anlamda bir engel yok. Başsavcılık olarak İsrail ile ilgili bir durumu soruşturuyorsak, farklı belediyelerdeki süreçleri de başlatabiliriz."